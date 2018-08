Pensioni e taglio agli assegni : c'è chi prospetta il rischio di un disastro : Questo articolo è stato verificato con: https://www.corriere.it/economia/18_agosto_14/Pensioni-ecco-piano-lega-contributo-legato-livello-reddito-db6fda5c-9ff3-11e8-9437-bcf7bbd7366b_preview.shtml?...

Pensioni : anticipate e uscita quota 100 - spunta ipotesi del taglio assegni dai 1500 euro : Arrivano novita' sulla riforma delle Pensioni del Governo Conte, sul finanziamento delle uscite anticipate con quota 100 e sulle nuove assunzioni lavorative da agevolare attraverso il taglio delle Pensioni d'oro. Sul tavolo dell'Esecutivo, infatti, si potrebbe dover scegliere tra la proposta del M5S di tagliare tutte le Pensioni a partire dall'importo dei 4 mila euro e l'ultima ipotesi della Lega di Salvini, elaborata da Alberto Brambilla, di un ...

Pensioni - sul taglio a quelle d'oro non c'è l'accordo : "oltre la Fornero" regge l'ipotesi Quota 100 : La base per il superamento della Legge Fornero sarà la cosiddetta Quota 100, invece sul taglio delle Pensioni d'oro...

Taglio Pensioni - Repubblica attacca Di Maio sul profilo Facebook : 'Donne danneggiate' : E' botta e risposta tra il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio e Repubblica sulla questione del Taglio delle pensioni d'oro. Il quotidiano si è sentito tirato in ballo nel post di Di Maio di ieri, 13 agosto 2018, in merito a false interpretazioni delle intenzioni del Governo Conte sulla riforma delle pensioni e sui tagli agli assegni a partire dai 4 mila euro mensili pubblicando, anche sul proprio sito, il progetto di legge a ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Altro che ricalcolo contributivo - da Lega e M5s un taglio permanente (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 15 agosto. Le parole di Stefano Patriarca sulla proposta Lega-M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 05:58:00 GMT)

Taglio a 200 mila Pensioni. Di Maio : "Via i privilegi". Ma la Lega ha molti dubbi : "Tra poco le pensioni d'oro senza i contributi versati saranno solo un ricordo". Con un post su Facebook, Luigi Di Maio, torna a difendere uno dei cavalli di battaglia della maggioranza, una misura di "equità" che punta a eliminare "circa 200mila privilegi". Il vicepremier e ministro insiste sul ricalcolo contributivo alla base del provvedimento ma la bozza che circola solleva dubbi tra chi intravede non un ricalcolo ma un Taglio lineare ...

Taglio Pensioni d’oro - i gialloverdi : “Non temiamo ricorsi alla Corte Costituzionale” : I firmatari lo sottoscrivono e il vicepremier, nel pieno della polemica lo ribadisce: sulla proposta di legge per il Taglio delle cosiddette pensioni d’oro – le “Disposizioni per favorire l’equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo contributivo dei trattamenti pensionistici superiori a 4mila euro mensili” – i gialloverdi non temono i ricorsi alla Consulta che pure pioveranno copiosamente. Lo si ...

Riforma Pensioni 2018/ Magistrati e professori universitari salvi dal taglio (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Magistrati e professori universitari salvi dal taglio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 agosto(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:16:00 GMT)

Taglio delle Pensioni d’oro - l’ex ministro Elsa Fornero critica la proposta del governo : “Un pasticcio - esporrà a ricorsi fondati” : In un'intervista concessa al quotidiano La Repubblica, l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero ha criticato la proposta per la riduzione delle pensioni d'oro avanzata dal governo Lega-M5S e spiegato che "tecnicamente è una misura confusa, quando si tratterà di trasformarla in legge non mancheranno i problemi. Quello che più mi preoccupa però è come l'intervento viene presentato. Tutto è basato sul risentimento che si vuole sfruttare da un punto di ...

Taglio delle Pensioni - l'imprenditore : euro "Ricorreremo in migliaia" : Ancora bufera sul Taglio delle pensioni. 'Lo Stato non può non rispettare i patti'. Michele Perini , imprenditore ed ex presidente di Assolombarda e di Fiera Milano spa, è già stato penalizzato dalla ...

Chi subirà il taglio delle Pensioni d’oro voluto da Lega e M5s : Il Governo conferma il taglio delle pensioni cosiddette d'oro, ovvero degli assegni superiori a 4mila euro netti al mese. La sforbiciata sarà di una quota fra il 10% e il 20% e servirà a recuperare 500 milioni di euro da assegnare ai beneficiari di pensioni minime. Proviamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.Continua a leggere

Chi subirà il taglio delle Pensioni del governo Conte : Il governo conferma il taglio delle pensioni cosiddette d'oro, ovvero degli assegni superiori a 4mila euro netti al mese. La sforbiciata sarà di una quota fra il 10% e il 20% e servirà a recuperare 500 milioni di euro da assegnare ai beneficiari di pensioni minime. Proviamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.Continua a leggere

Elsa Fornero - l'ex ministro boccia il taglio alle Pensioni d'oro : 'Ossessionati da me - una vigliaccheria' : Non poteva che arrivare una drastica bocciatura da parte di Elsa Fornero all'ultima proposta del governo Lega-M5s sul taglio delle 'pensioni d'oro' superiori ai 4 mila euro netti al mese. Secondo l'ex ...

Taglio Pensioni d'oro sopra i 4.000 euro? Le più penalizzate saranno le donne : Sul Taglio delle pensioni d’oro il governo Conte accelera e punta a sforbiciare quelle oltre 4000 euro al mese. Così si recupererebbero circa 500 milioni di euro l'anno che verrebbero poi impiegati per aumentare le pensioni minime e le pensioni sociali, secondo quello che sarebbe il piano dell’esecutivo svelato questa mattina da la Repubblica. --Del ddl in questione si sarebbero occupati i capogruppo di maggioranza alla Camera e al Senato, ...