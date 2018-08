Pensioni d' oro | Matteo Salvini ferma tutto | legge taglia-assegni da riscrivere

Pensioni d'oro - Lega fa il paragone con Legge Fornero ma il ddl rischia la bocciatura : La questione Legata ai tagli alle Pensioni d'oro ha infiammato il dibattito sui temi previdenziali, prima della consueta pausa estiva. E' il disegno di Legge firmato da Riccardo Molinari e Francesco D'Uva, rispettivamente capigruppo alla Camera di Lega e Movimento Cinque Stelle ad aver sollevato un'ondata di polemiche per il suo contenuto. Molinari, nel corso di un'intervista al quotidiano La Stampa, ha cercato di smorzare i toni del confronto ...

Pensioni - presentato ddl gialloverde su tagli agli assegni d’oro : Mentre si attendono le misure della riforma delle Pensioni che dovranno essere inserite dal Governo Conte nella legge di Bilancio 2019 che si comincerà a discutere dopo la pausa estiva, arriva in Parlamento il tanto annunciato disegno di legge per il taglio agli assegni d’oro. A presentare il testo non è stato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio, che lo ha annunciato da settimane, ma i capigruppo del Movimento 5 stelle ...

Riforma Pensioni 2018 : maggioranza pronta a correggere sugli assegni d'oro : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 16 agosto 2018 vedono arrivare una nuova apertura da parte della maggioranza in merito alla possibile modifica del testo di legge sul taglio alle pensioni d'oro. Dalla Lega si spiega infatti di essere disponibili a nuove modifiche qualora ci sia il rischio di produrre effetti indesiderati. D'altra parte, il pressing dell'opposizione al riguardo diventa sempre più insistente. Da Forza Italia si evidenzia ...

Pensioni d'oro - Lega a M5S : 'La norma è da correggere - no a espropri proletari' : Il disegno di legge numero 1071, depositato alla Camera lo scorso 6 agosto, in merito al taglio alle Pensioni d'oro, sta rischiando di creare la prima divergenza tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega [VIDEO]. Nelle ultime ore, la proposta di legge che ha come primi firmatari i capigruppo Riccardo Molinari Lega e Francesco D'Uva M5S ha generato un'ondata di critiche sul metodo di ricalcolo degli assegni Pensionistici superiori ai quattromila ...

Pensioni d'oro - Lega frena il M5S : nodo ricalcolo e rilancio contributo di solidarietà : I tagli alle Pensioni d'oro rischiano di creare il primo vero dissenso politico [VIDEO] tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega: una questione delicata che potrebbe generare non pochi imbarazzi soprattutto nei principali esponenti del partito del Carroccio. Se da una parte il leader pentastellato, Luigi Di Maio, parla di 'Pensioni d'oro senza contributi versati' come di 'un ricordo', dall'altra il segretario della Lega, Matteo Salvini, sta ...

Pensioni d’oro - eliminati circa 200mila privilegi : parola di Luigi Di Maio : Il testo contenuto in questo articolo riguarda il messaggio che Luigi Di Maio ha pubblicato poche ore fa sul suo profilo Facebook a proposito dei tagli alle Pensioni d’oro. Secondo il vice Premier molte falsità vengono scritte dalla stampa italiana su questo argomento. Le precisazioni di Luigi Di Maio sulle Pensioni d’oro C’è qualche giornalista […] L'articolo Pensioni d’oro, eliminati circa 200mila privilegi: ...

Taglio Pensioni d’oro - i gialloverdi : “Non temiamo ricorsi alla Corte Costituzionale” : I firmatari lo sottoscrivono e il vicepremier, nel pieno della polemica lo ribadisce: sulla proposta di legge per il Taglio delle cosiddette pensioni d’oro – le “Disposizioni per favorire l’equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo contributivo dei trattamenti pensionistici superiori a 4mila euro mensili” – i gialloverdi non temono i ricorsi alla Consulta che pure pioveranno copiosamente. Lo si ...

Di Maio : 'Pensioni d'oro un ricordo - scure su 200.000 privilegi' : 'Tra poco le pensioni d'oro senza i contributi versati saranno solo un ricordo'. Con un post su Facebook, Luigi Di Maio, torna a difendere uno dei cavalli di battaglia della maggioranza, una misura di ...