Pechino Express | Adriana Volpe | “Marcello Cirillo c’è sempre stato!”

Marcello Cirillo : alcune persone cattive non hanno compreso la straordinaria carriera di Adriana Volpe. A Pechino Express lavavo le mutande più volte al giorno : Marcello Cirillo e Adriana Volpe Michele Guardì li ha uniti e poi li ha divisi; Pechino Express 2018 li ha rimessi insieme. Adriana Volpe e Marcello Cirillo sono una delle coppie più note della settima edizione del reality on the road di Rai2 (qui il cast al completo). Ad accomunarli una lunga permanenza nel cast de I Fatti Vostri, culminata con un benservito nel maggio 2017 e diverse polemiche con Giancarlo Magalli. In particolare, il rapporto ...

Pechino Express - la verità di Marcello Cirillo su Adriana Volpe : 'Alcune persone cattive non l'hanno capita' : Adriana Volpe e Marcello Cirillo si sono ritrovati in coppia nella nuova edizione di Pechino Express 2018, dopo la rumorosa separazione in casa di Michele Guardì ai Fatti vostri della conduttrice. Le ...

Adriana Volpe conduce Profumo d’estate prima di Pechino Express 2018 : Pechino Express: Adriana Volpe alla guida di Profumo d’estate Si chiama Profumo d’estate il nuovo programma di Adriana Volpe che andrà in onda da sabato 18 agosto alle 17.15 su Rai2. Il format sarà incentrato su tre puntate speciali con temi legati alle vacanze, ai figli e ai matrimoni. Intervistata da Blogo, la Volpe si è detta molto entusiasta perchè per la prima volta condurrà un programma ideato e scritto da lei: “Sono ...

Pechino Express 2018 : i promo in onda su Rai 2 (video) : E' sicuramente un periodo di preparazioni per la nuova stagione televisiva che non vede l'ora di ricominciare data la quantità di promo dei programmi di punta sia in Rai che in Mediaset stanno trasmettendo in questi giorni.Anche l'adventure reality di Rai 2 scalpita e da pochi giorni ha terminato le registrazioni della settima edizione che andrà in onda a settembre, anche se non è ancora stata resa nota una data ufficiale per la partenza del ...

Adriana Volpe e Paola Caruso nei guai con Pechino Express? Il divieto social non rispettato : FUNWEEK.IT - Pechino Express non è ancora cominciato, tuttavia da quando è stato ufficializzato il cast della stagione 2018, in partenza dal prossimo settembre su Rai2, di polemiche ne sono scaturite ...

Da Battipaglia al Kazakistan fino a 'Pechino Express' : la favola musicale di Son Pascal : Milioni di click per i suoi video, duetto con Al Bano e successo ad Astana, città in cui si è trasferito dopo aver conosciuto la sua compagna kazaka. Stiamo parlando di Pasquale Caprino, in arte Son ...

Pechino Express : tre concorrenti a rischio - dovranno pagare una penale per spoiler : Non c'è pace per ' Pechino Express ',dopo le polemiche e la successicva esclusione di Eleonora Brigliadori, arriva una nuova tegola sul programma. Adriana Volpe, Paola Caruso e Tommaso Zorzi rischiano ...

