Media internazionali riferiscono che l'exgenerale dell'Onu,, èin Svizzera a seguito di una breve malattia. Aveva 80 anni. Nato in Ghana nel 1938,è stato il settimogenerale Onu, dal 1997 al 2006, dopo due mandati. Nel 2001 gli fu conferito il Nobel per la pace. E' stato il primo africano a guidare il Palazzo di Vetro. L'ultimo incarico per l'Onu è stato nel 2012, nelle vesti di inviato speciale per la Siria.(Di sabato 18 agosto 2018)