Oggi pomeriggio il piano Autostrade per le vittime del crollo : Il piano è pronto. Oggi pomeriggio alle 16 i vertici di Autostrade per l'Italia, Cerchiai e Castellucci, annunceranno a Genova una serie di misure a sostengo delle vittime del crollo del Ponte Morandi ...

Tragedia sul ponte Morandi : il Genoa annulla l'allenamento di Oggi pomeriggio : Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa. Getty Il calcio si ferma dopo il crollo del ponte Morandi, avvenuto questa mattina intorno alle 12 . Il Genoa ha deciso di annullare l'allenamento della prima ...

Ritrovato vivo l'uomo disperso da Oggi pomeriggio nella zona di Prato Valentino : Ritrovato vivo l'uomo disperso da oggi pomeriggio nella zona di Prato Valentino, a Teglio. Si tratta di un turista di 72 anni, che da anni viene in zona in villeggiatura. Era uscito con la bicicletta ...

Parigi - Oggi il giorno più caldo : temperature vicine ai +40°C nel pomeriggio - ventilatori a ruba : Penuria di ventilatori a Parigi: nel giorno in cui il termometro dovrebbe sfiorare i 40 gradi prima dell’arrivo dei temporali, i Parigini che non si sono ancora dotati di un ventilatore faticano a trovarli. Molti negozi di elettrodomestici, scrive oggi Le Figaro, sono gia’ stati ‘svaligiati’ la settimana scorsa e oggi segnano il tutto esaurito. Intanto, alla morsa del caldo che avvolge la capitale di Francia – oggi ...