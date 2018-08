Nuovo studio fa sognare i cacciatori di vita nello spazio | negli esopianeti l’acqua è più

Uomini e Donne/ Gemma e Giorgio "torneranno in studio e avranno un Nuovo ruolo!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti e Gemma Galgani torneranno nel programma di Canale 5 ma potrebbero avere un ruolo tutto nuovo(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Arkane Studios lavorerà a qualcosa di Nuovo : "Dishonored si sta riposando" : Con il discreto successo che produzioni come Prey e Dishonored hanno raccolto negli ultimi anni, Arkane Studios ha dimostrato il proprio talento nel confezionare avventure in prima persona estremamente coinvolgenti.Il lead designer del team, Ricardo Bare, ha potuto parlare del futuro dello studio in una intervista concessa a ">VG24/7 nell'ambito della QuakeCon 2018. Stando alle dichiarazioni di Bare, Arkane potrebbe presto proporre una delle ...

Crystal Dynamics si espande con l'apertura del Nuovo studio Crystal Northwest : Crystal Dynamics, studio salito di recente alle cronache per aver lavorato al franchise Tomb Raider, ha annunciato oggi di aver aperto una nuova sede della software house a Bellevue, nello stato americano di Whashington, che prenderà il nome di Crystal Northwest.Il nuovo studio nell'area di Seattle apre i battenti oggi, e si occuperà in un primo momento di lavorare all'atteso progetto legato al franchise Avengers. Guidata dai veterani ...

Le mille identità della Gioconda. Un Nuovo studio rivela chi era Monna Lisa : Stavolta non è un nuovo Leonardo, ma un'ulteriore ipotesi sul suo più famoso acuto, la Gioconda: il vero ritratto starebbe sotto quello che vediamo, ed eternerebbe Bianca Giovanna Sforza, la prima ...

Nuovo studio sulla Sindone : "Macchie di vero sangue" : La Sindone di Nuovo oggetto di studio. La storica querelle sulla veridicità delle macchie di sangue era tornata d'attualità, ancora una volta, circa quindici giorni fa, quando erano emersi i risultati della ricerca di due studiosi italiani."Le macchie di sangue sulla Sindone di Torino sono false. A parte quelle in corrispondenza delle mani, che possono essere verosimili, le altre sembrano più frutto di pennellate artistiche". A sostenerlo, per ...

"Atlas" potrebbe essere il Nuovo gioco di Studio Wildcard - gli sviluppatori di Ark : Survival Evolved : Come segnala PlayStation LifeStyle, sul canale YouTube di Studio Wildcard è comparso poco tempo fa un video accompagnato dalla didascalia "Atlas Internal Trailer 2 Final." Gli utenti che hanno visionato il filmato affermano che è stato rimosso pochi minuti dopo la pubblicazione, ma non prima della rapida azione di Internet: in men che non si dica, il video è stato copiato! Si può notare, infatti, che la qualità del trailer qui sotto sembra ...

Un Nuovo studio potrebbe rivelare chi sono i costruttori di Stonehenge : Le ossa di persone sepolte a Stonehenge, morte e cremate circa 5mila anni fa, hanno svelato i loro segreti i resti di almeno 10 persone su 25, infatti, testimoniano che quegli individui non avevano vissuto sempre nel Wessex, ma che provenivano da oltre 100 miglia di distanza. L'esame delle ossa ha dimostrato che le caratteristiche potrebbero essere compatibili con le caratteristiche di genti originarie del Galles occidentale. Lo riporta ...

Cellulari e salute. Nuovo studio shock : le telefonate danneggiano la memoria : ... spesso abnorme, che si fa dei cellullari in un mondo iperconnesso come il nostro, avrebbe stabilito una connessione tra utilizzo e danni alla memoria specialmente tra i teenagers. Un'equipe di ...

Cancro - il potere inibitorio della curcuma : Nuovo studio : Una nuova scoperta condotta dalla University of California di San Diego School of Medicine, in collaborazione con alcuni ricercatori dell’Università di Pechino e Zhejiang, ha evidenziato come la curcuma contenga proprietà inibitorie sulle cellule cancerogene. La curcumina contenuta nella spezia interferisce con i processi delle cellule tumorali e ne impedisce la proliferazione. Questo potrebbe essere un valido aiuto nella formulazione di nuovi ...

C’è Posta per te - registrazioni 2018 : Maria De Filippi di Nuovo in studio : Maria De Filippi non si ferma mai ed è pronta a tornare in studio per C’è Posta per te. Le registrazioni 2018 del people show più amato del piccolo schermo riprenderanno a breve. Come di consueto, infatti, in estate vengono registrati alcuni spezzoni del programma o addirittura le prime puntate della trasmissione di punta di Canale 5 per il sabato sera. C’è Posta per te, registrazioni 2018: la data per la prima puntata della nuova ...

Gli Omega 3 non salvano il cuore / Un Nuovo studio rivoluziona la prevenzione a tavola? : Gli Omega 3 non salvano il cuore, un nuovo studio rivoluziona la prevenzione a tavola. Per anni si è pensato potessero essere un salvavita, in realtà non è così?(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 13:40:00 GMT)

Sindone - il Nuovo studio svela il falso : "Le macchie di sangue non possono essere vere" : Una parte delle macchie di sangue presenti sulla Sindone non possono essere vere. È quanto rivela un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Forensic Sciences, basato su un esperimento condotto da Matteo Borrini...