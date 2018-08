Nordea Masters | Bertasio ci crede | rimonta fino al 9° posto

Golf - European Tour 2018 : Thomas Aiken e Paul Waring in fuga nel Nordea Masters - Nino Bertasio nella top ten : Una coppia in fuga nel Nordea Masters, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 dell’Hills Golf Club di Goteborg, in Svezia. Il sudafricano Thomas Aiken e l’inglese Paul Waring hanno fatto il vuoto ad un giro dal termine del torneo, chiudendo la terza tornata con 12 colpi complessivi sotto il par e staccando di 3 lunghezze i più immediati inseguitori. Aiken, tra ...

Nordea Masters - azzurri in grande rimonta. In testa Jamieson e Waring : Questa la programmazione in diretta esclusiva su Sky Sport Golf del Nordea Masters: Sabato 18 agosto terza giornata - dalle 13 alle 17.30 Domenica 19 agosto quarta giornata - dalle 13 alle 17.30 ...

Golf : Nordea Masters - derby britannico : ROMA, 17 AGO - derby britannico nel Nordea Masters di Golf, dove a metà gara Scott Jamieson e Paul Waring sono passati al comando della classifica con 129 , -11, colpi, due di vantaggio sul ...

Golf : Nordea Masters - derby britannico : ANSA, - ROMA, 17 AGO - derby britannico nel Nordea Masters di Golf, dove a metà gara Scott Jamieson e Paul Waring sono passati al comando della classifica con 129, -11, colpi, due di vantaggio sul ...

Golf – Nordea Masters : Pavan ed Edoardo Molinari rimontano - escono al taglio Manassero e Paratore : In vetta Scott Jamieson e Paul Waring, non hanno superato il taglio Manassero e Paratore Andrea Pavan, da 39° a 14° con 135 (69 66, -5) colpi, Edoardo Molinari, da 53° a 21° con 136 (70 66, -4), e Nino Bertasio, da 53° a 34° con 138 (70 68, -2), hanno recuperato numerose posizioni nel secondo giro del Nordea Masters (European Tour) sul percorso dell’Hills GC (par 70), a Gothenburg in Svezia. Sono usciti al taglio Matteo Manassero, 94° con ...

Golf – Nordea Masters : Sordet in testa - falsa partenza per Paratore : Eurotour: Clement Sordet a gran ritmo, Andrea Pavan 39°. falsa partenza di Renato Paratore e difesa ormai problematica del titolo conquistato lo scorso anno Andrea Pavan, 39° con 69 (-1) colpi, ha realizzato il miglior score tra gli azzurri impegnati nel Nordea Masters (European Tour) sul percorso dell’Hills GC (par 70), a Gothenburg in Svezia. Hanno un colpo in più Edoardo Molinari e Nino Bertasio, 53.i con 70 (par), Matteo Manassero è ...

Nordea Masters : Sordet in testa - Pavan 39°. Partenza da incubo per Paratore : Questa la programmazione in diretta esclusiva su Sky Sport Golf del Nordea Masters: Venerdì 17 agosto seconda giornata - dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 Sabato 18 agosto terza giornata - dalle 13 ...

Nordea Masters - Paratore parte male : partenza flop per Renato Paratore al Nordea Masters di golf. In Svezia il capitolino, campione in carica, ha fatto registrare uno score da dimenticare, 79, +9, che lo ha relegato in 146ª ...

Golf : Nordea Masters - Paratore parte male : ANSA, - ROMA, 16 AGO - partenza flop per Renato Paratore al Nordea Masters di Golf. In Svezia il capitolino, campione in carica, ha fatto registrare uno score da dimenticare, 79, +9, che lo ha ...

Golf : Nordea Masters - Paratore parte male : ANSA, - ROMA, 16 AGO - partenza flop per Renato Paratore al Nordea Masters di Golf. In Svezia il capitolino, campione in carica, ha fatto registrare uno score da dimenticare, 79, +9, che lo ha ...

Nordea Masters - Paratore difende il titolo. Calendario - orari e guida tv : Questa la programmazione in diretta esclusiva su Sky Sport Golf del Nordea Masters: Giovedì 16 agosto - prima giornata - dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 Venerdì 17 agosto seconda giornata - ...

Golf – Nordea Masters : Renato Paratore difende il titolo - cinque in tutto gli italiani in gara : Oltre a Renato Paratore, che difende il titolo vinto un anno fa, ci saranno anche Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Nino Bertasio e Andrea Pavan Renato Paratore difende il titolo nel Nordea Masters (16-19 agosto), torneo dell’European Tour in programma sul percorso dell’Hills GC, a Gothenburg in Svezia. E’ stato il primo successo del romano, che a 20 anni e 172 giorni è divenuto il più giovane a imporsi in tale evento. Insieme a ...

Eurotour : Renato Paratore difende titolo nel Nordea Masters : Roma, 14 ago., askanews, - Renato Paratore difende il titolo nel Nordea Masters, 16-19 agosto,, torneo dell'European Tour in programma sul percorso dell'Hills GC, a Gothenburg in Svezia. E' stato il ...