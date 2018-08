' Ndrangheta | arrestato boss latitante Luigi Abbruzzese Ultime notizie | al vaglio la

Arrestato il boss della 'Ndrangheta Luigi Abbruzzese - tra i ricercati più pericolosi : Irreperibile dal 2015, era inserito nell'elenco dei ricercati più pericolosi. Luigi Abbruzzese, il capo dell'omonima cosca, egemone nella Sibaritide, è stato Arrestato all'alba di questa mattina. Gli ...

'Ndrangheta - arrestato boss latitante : 8.35 Il boss della 'Ndrangheta Luigi Abbruzzese, 29 anni,è stato arrestato oggi a Cassano dello Jonio (Cosenza), dalla Polizia di Stato in un'operazione condotta dallo Sco e delle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro. Abbruzzese, nell'elenco dei ricercati pericolosi, è il capo dell'omonima cosca, egemone nella Sibaritide. E' stato condannato in appello a 20 anni per traffico di droga ed è destinatario di una misura cautelare per droga. Al ...

'Ndrangheta : arrestato boss ricercato per droga : Il boss della 'ndrangheta Luigi Abbruzzese, 29 anni, è stato arrestato all'alba di oggi a Cassano dello Jonio (Cosenza), dalla Polizia di Stato. Abbruzzese, inserito nell'elenco dei ricercati pericolosi, è il capo dell'omonima cosca, egemone nella Sibaritide. E' stato condannato in appello a 20 anni per traffico di droga ed è destinatario di una misura cautelare sempre per droga. Al momento ...

‘Ndrangheta - arrestato a Bergamo il boss latitante Simone Cuppari : Simone Cuppari, boss dell’omonima ‘ndrina reggina, è stato arrestato in provincia di Bergamo dai carabinieri di Chieti. Cuppari era a capo della cosca proveniente da Brancaleone ed era al centro di un giro di traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio, con base a Francavilla al Mare, nel Teatino, ma con ramificazioni in tutta Italia. Proprio per traffico di cocaina, lo scorso 10 luglio l’uomo era stato condannato a 28 anni di ...

'Ndrangheta - arrestato in provincia di Pisa il latitante Giovanni Morabito : Figlio di Giuseppe, capo di una delle più potenti famiglie malavitose della Calabria. Era in auto con due autostoppiste straniere