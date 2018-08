NBA | Jimmy Butler ci prova sui social con Gabrielle Union | Wade risponde per

NBA - Jimmy Butler si opera : salta il raduno della Nazionale : Jimmy Butler costretto a dare forfait per quanto concerne il raduno della Nazionale di Popovich, il cestista dei Twolvesi si opera Jimmy Butler ha scelto di sottoporsi all’intervento chirurgico sulla sua mano destra martedì. La guardia dei Minnesoto Twolves, non ha preso parte al raduno della Nazionale USA guidata per la prima volta da Popovich, proprio a causa del problema alla mano che lo terrà lontano dal parquet sino ad inizio ...

Mercato NBA – Jimmy Butler alza un muro con i Timberwolves : rifiutato un quadriennale pazzesco : Jimmy Butler non ha intenzione di rinnovare con i Minnesota Timberwolves: il cestista ex Chicago Bulls ha rifiutato un contratto da 110 milioni complessivi per 4 anni Il caso Jimmy Butler infiamma il Mercato NBA. Mentre tutti i free agent principali hanno trovato una sistemazione, l’attenzione si sposta sui giocatori già sotto contratto e in casa Timberwolves la situazione è scottante. Minnesota rischia di perdere un membro ...

Mercato NBA - Jimmy Butler rifiuta l'estensione da 100 milioni con i Minnesota Timberwolves : Non capita tutti i giorni che un giocatore vicino ai 30 anni rifiuti un'offerta in tripla cifra, e per questo è inevitabile che faccia notizia: Jimmy Butler ha declinato la proposta da 100 milioni di ...