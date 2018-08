NBA – Derrick Rose | la nuova linea di scarpe strizza l’occhio al passato | le DRose 10

sportfair

: Le scarpe di D-Rose bene. - NbaReligion : Le scarpe di D-Rose bene. - Pianeta_Basket : NBA - Derrick Walton Jr. ottiene un contratto con i Bulls: I Chicago Bulls hanno ufficialmente annunciato la firma… - Pianeta_Basket : NBA - Derrick White vuole la sua occasione con gli Spurs: Per la sua prima stagione NBA, Derrick White ha conosciut… -

(Di sabato 18 agosto 2018)pronto a lanciare la suadi: le ‘D10’ saranno in stile retrò e riproporranno alcuni dei modelli più vecchi indossati nel corso della carriera dal playmaker Nonostante i continui infortuni che ne hanno minato la carriera,continua ad essere molto amato dai fan. La suadi merchandising infatti non sembra aver risentito del calo delle sue prestazioni in campo. Insieme ad Adidas,è pronto a far uscire la suadi“D10” che lo farà diventare l’ottavo giocatore della storia ad avere 10 paia dipersonalizzate. Lal’occhio al, con una versione retrò: Adidas riproporrà infatti alcuni dei modelli più belli utilizzati in carriera dal playmaker dei Timberwolves. Le prime ad essere messe sul mercato saranno le ‘D1.5’ utilizzate ...