Napoli | entusiasmo Ancelotti | “Milik meglio di Sheva”

(Di sabato 18 agosto 2018) Successo e spettacolo per ilcontro la Lazio, ecco le dichiarazioni diai microfoni di DAZN: “C’era tanta emozione, soprattutto per come era cominciata la partita. Per fortuna dopo ci siamo rialzati, alle prime giornate è normale. Oggi siamo stati un po’ lenti, sono i problemi di inizio stagione. Stiamo cercando di cambiare qualcosa, la squadra si sforza, si impegna. I presupposti per fare bene ci sono, questo gruppo è sano perché anche in una partita di sofferenza siamo riusciti a mettere in campo qualità”.Milik o Sheva? “Beh adessoMilik… sicuramente gli auguro di fare quello che ha fatto Sheva. È un ragazzo sveglio, credo che farà tanti gol”. “Ho notato che c’era poca intensità nella fase difensiva, arrivavamo sempre in ritardo, la costruzione del gioco era timida. Poi il gol credo che in questa situazione ci abbia svegliato dal ...