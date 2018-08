Napoli | Ancelotti come o anche meglio Sarri | la squadra regala spettacolo

calcioweb.eu

(Di sabato 18 agosto 2018) Si è concluso il secondo math valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio eche hanno dato vita ad una partita piena die gol. Inizio difficile per il, la Lazio passa in vantaggio con un gran gol di Immobile, l’attaccante sempre immarcabile. Ilsembra alle corde, poi la grande reazione. Prima il gol annullato a Milik, poi azione fantastica Insigne-Callejon-Milik, il polacco non sbaglia. Nella ripresailche trova il gol del successo grazie ad una magia di Insigne, l’attaccante sempre più determinante. Ladi Carlohato grande, sembra ladi(o). Gioco in velocità, incredibile la rete di Milik, dopo un’azione iniziata da Insigne e l’assist perfetto per Callejon.quella dipuò essere unada trasferta, la prima del...