Milano In due anni recuperati 175 alloggi per gli sfrattati

Milano - cede una grata in strada : anziano precipita per oltre due metri : Tragedia sfiorata questa mattina a Milano. Un uomo di 76 anni, ancora prima del sorgere del sole, stava tranquillamente passeggiando tra le strade deserte del città meneghina quando all"improvviso è precipitato per circa due metri al di sotto del livello del marciapiede a causa del cedimento di una grata.L"incidente è avvenuto intorno alle 6 in via Saponaro all'altezza del civico 50. Sul posto sono accorsi immediatamente gli agenti della polizia ...

Calciomercato - gli ultimi due giorni di trattative all’Hotel Melià di Milano : Il conto alla rovescia sta per scadere: gli ultimi pirotecnici colpi di mercato verranno registrati all’Hotel Melià L'articolo Calciomercato, gli ultimi due giorni di trattative all’Hotel Melià di Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano - inseguimento notturno sui tetti dopo il furto : arrestati due baby ladri di 16 e 17 anni : Ai militari è bastato vedere che uno di loro aveva buttato un oggetto a terra per immaginare che stava accadendo qualcosa di strano. Così, si sono fermati e hanno cercato di capire meglio, riuscendo a ...

Milano. Bando di assegnazione per due edifici : In gara due edifici – uno da ristrutturare, l’altro ancora a rustico – da recuperare e restituire al vivere cittadino.

Milano : tensione in moschea - due feriti in viale Jenner : Due uomini si sono presi a pugni e sono finiti in ospedale dopo una lite per il licenziamento di un imam. Intervento dei carabinieri. I cittadini della zona esasperati Segui su affaritaliani.it

Milano - ritratto di Saviano dietro le sbarre a due passi dalla casa di Salvini : L'artivista Cristina Donati Meyer sta facendo parlare di sé, nelle ultime ore, per un murales realizzato a due passi dall'abitazione di Milano del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. Il protagonista del ritratto, intitolato "Sogno di un ministro in una notte di mezza estate", è Roberto Saviano, celebre scrittore campano. Nell'opera il romanziere appare dietro le sbarre e la Donati Meyer ha voluto esprimere con l'arte la sua idea ...

Lo scrittore Nascimbeni : "Due fascisti mi hanno aggredito a Milano. Gridavano : 'sporco comunista'" : Un'aggressione neofascista sotto la propria casa, a Milano. A denunciarla è il cantautore e scrittore Enrico Nascimbeni che, su Facebook, ha raccontato i particolari. "Uno dei due fascisti che mi hanno aggredito sulla porta di casa mi ha tirato una coltellata al viso che per reazione istintiva ho parato con un braccio che ovviamente ha un taglio non grave. Non grave davvero. Se ne sono scappati via dicendomi 'sporco comunista di ...

Milano : due fratellini feriti per caduta armadietti piscina a Rho : Milano, 1 ago. (AdnKronos) - Due fratellini di 7 e 12 anni sono rimasti lievemente feriti dalla caduta di alcuni armadietti degli spogliatoi della piscina comunale di via Trecate a Rho, alle porte di Milano. E' accaduto questa mattina dopo le 8. Entrambi i piccoli pazienti sono stati trasportati al

Milano contro il razzismo - il Comune lancia la due giorni di ottobre : "Mobilitiamoci contro l'intolleranza" : Dopo la tavolata multietnica che a giugno ha portato migliaia di persone al Parco Sempione, l'assessore Majorino rilancia: "Basta tacere"

Scambio Bonucci-Caldara - Fabio Paratici incontra a Milano i procuratori dei due difensori : È entrata nel concreto la trattativa per lo Scambio Bonucci - Caldara . Oggi, venerdì 27 luglio, i due procuratori dei rispettivi difensori, Alessandro Lucci per il capitano rossonero e Beppe Riso per ...

AL BANO E ROMINA POWER - SERATA ROMANTICA A Milano / Foto - rose rosse e cena a due : è tornano l'amore? : Al BANO Carrisi e ROMINA POWER, SERATA ROMANTICA a MILANO per i due ex. Prima una cena insieme poi arriva il romantico gesto del cantate: beccati da Chi!(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 22:32:00 GMT)

Milano - grave incidente su A4 : 59enne muore schiacciato in auto tra due camion : grave incidente sulla A4, a Milano, dove uno sfortunato 59enne ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto, venendo schiacciato tra due camion. Lo schianto mortale si è verificato all"altezza del comune di Sesto San Giovanni, al chilometro 137 dalla Torino-Trieste: qui l"autovettura, che viaggiava tra i due mezzi pesanti, si è accartocciata su se stessa a seguito del tamponamento a catena tra i tir coinvolti, i cui autisti sono rimasti ...