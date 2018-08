Milano Fermato un marocchino per l’omissione di soccorso in via Ferrari

Pirati della strada - fermato 21enne : per la polizia locale ha ucciso il ciclista in via Ferrari a Milano : Incastrato da impronte digitali e immagini delle telecamere. La macchina, abbandonata in un campo, era intestata a un prestanome

Milano - tenta di violentare una ragazza in stazione. Lei usa lo spray : fermato Video : La 25enne stava tornando a casa dal turno di notte ed è stata avvicinata, bloccata e palpeggiata dallo straniero. L’uomo si è allontanato per la presenza di altri viaggiatori, poi è tornato ma la giovane è fuggita usando la bomboletta

Milano - tenta di violentare una ragazza alla stazione. Lei usa lo spray : fermato : La 25enne stava tornando a casa dal lavoro a tarda sera ed è stata avvicinata, bloccata e palpeggiata dallo straniero. L’uomo si è allontanato per la presenza di altri viaggiatori, poi è tornato ma la giovane è fuggita usando la bomboletta

Milano - in bicicletta con la droga negli slip : fermato spacciatore 22enne : Insospettiti dal comportamento del giovane, incensurato, i poliziotti di Legnano lo hanno bloccato per un controllo

Piacenza - barista stuprata per ore : il presunto responsabile fermato a Milano

BARISTA STUPRATA A PIACENZA - FERMATO AGGRESSORE A Milano/ Ultime notizie : è un 34enne romeno pregiudicato

Milano - momenti di tensione in metro per un migrante fermato con la forza dalla polizia : momenti di tensione a Milano, alla fermata metro Zara, dove un migrante di colore è stato fermato con la forza da una decina di agenti della polizia. L'uomo, sceso dalla metro, avrebbe reagito male ...

Milano - in poche ore aggredisce due donne : fermato lo scippatore dalle 9 identità : Identificato dalle immagini delle camere di sorveglianza e fermato a Ssto San Giovanni: l'uomo era già stato identificato dalle forze dell'ordine con 9 generalità diverse

Milano - fermato a un controllo : picchia e morde i poliziotti : Il giovane, irregolare con precedenti penali, arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Milano - un fermato per l’omicidio del senegalese a Corsico : Un uomo, italiano, è stato fermato durante la notte per l’omicidio del senegalese Assan Diallo ucciso sabato sera a colpi di pistola a Corsico, nell’hinterland milanese. Fabrizio Butà, 47 anni, di origini calabresi ha confessato davanti al pm Christian Barilli. Butà si è presentato spontaneamente ai carabinieri nella tarda serata di ieri e ha raccontato che, all’origine del delitto, vi sarebbero state ripetute molestie da parte del senegalese ...

Finge di zoppicare invece ha un fucile ad aria compressa nei pantaloni : fermato in stazione Centrale a Milano : Notato da due addetti dell'azienda dei trasporti all'uscita del metrò con una canna di ferro che sbucava da dietro. Denunciato per procurato allarme

Milano - si aggirava in stazione Centrale con un fucile ad aria compressa : fermato un uomo : Notato da due guardie Atm all'uscita del metrò un trentenne straniero è stato poi fermato: con sé aveva un "Winchester" a canne lunghe