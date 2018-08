Migranti | il caso della nave Diciotti nelle mani della Farnesina | “Ue prenda i 177

Migranti - Ue : 'Seguiamo caso Diciotti - pronti al sostegno' : "Seguiamo gli sviluppi della nave Diciotti molto da vicino. Per il momento non siamo al corrente di contatti tra la Commissione e gli Stati membri per un accordo sulla distribuzione dei Migranti a ...

Caso Aquarius - c'è l'accordo : sbarco a Malta - poi i Migranti andranno in altri 5 Paesi : Due mesi dopo la crisi diplomatica provocata nella Ue, in seguito al rifiuto italiano di farla approdare, la nave Aquarius ha nuovamente rischiato di spaccare l'Europa. Solo martedì, dopo 4 giorni di ...

Migranti - esposto contro Salvini sul caso della nave Diciotti . E lui : "Non mollo" : Un gruppo di avvocati del Legal Team Italia ipotizza i reati di abuso d'ufficio, violenza privata, sequestro di persona e attentato alla Costituzione Video / Salvini: io non autorizzo lo sbarco dalle ...

Il caso della nave italiana Asso 28 : cosa è successo ai 101 Migranti salvati in mare : Il rimorchiatore italiano Asso 28 ha salvato ieri 101 migranti e li ha portati in Libia. Fratoianni denuncia: "Una nave battente bandiera italiana ha effettuato un respingimento collettivo. Adesso sia il governo a spiegare come questo sia stato possibile, senza cercare di fuggire dalle proprie responsabilità".Continua a leggere

SONDAGGI POLITICI/ Lega al 31% ‘sfrutta’ il caso Migranti : sprofonda Berlusconi - ‘tengono’ Di Maio e Pd : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Lega al 31% "sfruttando" il caso immigrazione. sprofonda Berlusconi e LeU, tengono Pd al 18% e M5s al 29%(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:58:00 GMT)

Ong - Salvini : "Open Arms verso Sicilia - altra provocazione"/ Ultime notizie Migranti : nuovo 'caso' dopo Josefa : Salvini vs Open Arms: 'Ong verso la Sicilia, altra provocazione' dopo il caso Josefa. Ultime notizie, migranti: nuova polemica contro la Turchia e Ue.

Ong - Salvini : “Open Arms verso Sicilia - altra provocazione”/ Ultime notizie Migranti : nuovo ‘caso’ dopo Josefa : Salvini vs Open Arms: "Ong verso la Sicilia, altra provocazione" dopo il caso Josefa. Ultime notizie, migranti: nuova polemica contro la Turchia e l'Ue, il caso politico continua(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:40:00 GMT)

Il caso Migranti/ Come evitare l'inferno e le ipocrisie sulla Libia : Se dovessimo basarci solo sui freddi numeri, dovremmo concludere che il problema degli sbarchi è stato quasi completamente risolto. Fatto 100 il numero medio di arrivi nel periodo anteriore alle '...

Migranti - CONTE : “CELLULA CRISI UE”/ Ultime notizie - replica Commissione : “caso urgente - presto risposte” : CONTE scrive all'Ue una lettera: "cellula di CRISI per i MIGRANTI e ridistribuzione diventi prassi". Ultime notizie, premier intervistato dal Fatto Quotidiano: "mi ispiro a Moro. Votai Pd"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Migranti : nuovo controverso caso. Ong spagnola : 'madre e figlio lasciati affogare da Libia' : ... puibblicando le foto dei resti di un gommone e la notizia della morte di una donna e un bambino e accusando 'i libici li hanno lasciati annegare, un effetto della politica del governo italiano' -

Caso Vos Thalassa - scatta il fermo per i due Migranti indagati - : Le indagini della procura di Trapani hanno accertato il loro ruolo nell'aggressione subita dall'equipaggio della nave che li aveva soccorsi al largo della Libia. Salvini: "Grazie"

Caso Vos Thalassa - scatta il fermo per i due Migranti indagati : Caso Vos Thalassa, scatta il fermo per i due migranti indagati Le indagini della procura di Trapani hanno accertato il loro ruolo nell'aggressione subita dall'equipaggio della nave che li aveva soccorsi al largo della Libia. Salvini: "Grazie" Parole chiave: ...

IL CASO/ I Migranti economici stanno a Domodossola e fanno un referendum… : Mentre 67 migranti africani sbarcavano a Trapani, c'è un'altra "migrazione" (economica) che potrebbe ridisegnare la carta dell'Italia del nord e non solo. NICOLA BERTI(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:04:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Confindustria, se Marcegaglia molla Boccia e gioca da sola, di N. BertiIL CASO/ Cosa c'è dietro lo stop della Germania a Conte-Macron (e al Papa), di N. Berti

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Migranti - caso Diciotti e nuovo barcone. Di Maio contro Ceta (14 luglio) : Ultime notizie di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti, Di Maio contro il Ceta. Quattro indagati per la tragedia di Sperlonga. Juventus, annunciata conferenza Ronaldo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 05:20:00 GMT)