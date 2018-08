Medicina | studio italiano apre una nuova strada per la lotta alla SLA

meteoweb.eu

(Di sabato 18 agosto 2018) “Sila possibilità di trasformare la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), da letale malattia senza cura, in una malattia a coinvolgimento di un retrovirus, contro il quale è possibile allestire farmaci“: lo spiega in una nota Antonina Dolei, professore ordinario di Virologia dell’Università di Sassari, descrivendo lodel Dipartimento di Scienze biomediche sezione di Microbiologia sperimentale e clinica di cui è direttrice. “Abbiamo messo a punto delle specifiche forbici molecolari Crispr/SaCas9 – prosegue l’esperta – mediante le quali siamo riusciti a tagliar via, dal Dna di cellule umane, il gene retrovirale endogeno HERV-Kenv, sospettato di contribuire al tumore della prostata eneurodegenerazione della Sla. La distruzione del gene HERV-Kenv (la prima di un retrovirus endogeno umano) interferisce con importanti regolatori ...