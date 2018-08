Mattarella | tragedia inaccettabile Dolore e commozione a Genova

Ponte Morandi - il presidente Mattarella : “Tragedia inaccettabile. Accertamento rigoroso della verità” : “Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che si sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel Ponte , anche io l’ho percorso tante volte, anche di recente. E’ una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro Paese. E’ una tragedia inaccettabile”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , subito dopo i funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi . Poi ha invocato: “Un ...

Ponte Morandi - Mattarella : “Tragedia inaccettabile - perseguire con rigore le responsabilità”. Alle 15 il Cdm a Genova : “ Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che si sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel Ponte , anche io l’ho percorso tante volte, anche di recente. E’ una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro Paese. E’ una tragedia inaccettabile “. E’ un Sergio Mattarella commosso quello che si ferma in favore di telecamere e microfoni dopo i funerali delle vittima del crollo del Ponte Morandi , ...

Funerali a Genova - applausi per vigili del fuoco e governo. Mattarella : «Tragedia inaccettabile» : Le esequie di 19 vittime del crollo del ponte Morandi davanti a Mattarella e alle più alte cariche dello Stato. Bagnasco: «La città non si arrende»

8 agosto 1956 - la tragedia di Marcinelle - Mattarella "Sicurezza sul lavoro irrinunciabile" : Sessantadue anni fa una tragedia tra le più gravi della storia dei lavoratori italiani nel mondo. Siamo in Belgio, a Marcinelle . E' l'8 agosto del 1956 : nel pozzo minerario di Bois du Cazier un incendio riempì di fumo tutto il pozzo minerario, provocando la morte di 262 lavoratori dei 274 ...

Giornata mondiale del rifugiato - Mattarella 'Tragedia drammaticamente attuale' : Mattarella ha sottolineato come l'Italia sia impegnata nei negoziati, 'anche in seno alle Nazioni Unite, in vista dell'adozione di un patto mondiale sui rifugiati', nell'ottica di 'una politica che ...