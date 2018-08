: #Mandato arresto Ue eseguito in spiaggia - CyberNewsH24 : #Mandato arresto Ue eseguito in spiaggia - TelevideoRai101 : Mandato arresto Ue eseguito in spiaggia - emilio74639476 : Benetton ha schierato uno staff di avvocati contro il governo Italiano, ma non potranno cambiare I fatti, DISASTRO… -

Colpito da undieuropeo e ricercato dalle autorità tedesche per alcuni episodi di truffa avvenuti in Germania nell'ultimo anno, un 25enne di origine milanese è stato rintracciato dai CC di Riccione mentre era sotto l'ombrellone con la propria famiglia. Probabilmente pensava di potersi confondere tra le migliaia di bagnanti presenti in quel momento in. L'uomo è stato arrestato anche grazie all'impiego, da parte degli uomini dell'Arma, di un fuori strada usato per il pattugliamento degli arenili.(Di domenica 19 agosto 2018)