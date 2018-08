Man United | Mourinho | ' Possono comprari i giocatori | non la classe'

Calciomercato Manchester United - Mourinho si tiene stretto Pogba : 'Mai così felici insieme come ora' : Il clima disteso che si è adesso instaurato tra Pogba e il suo club è stato confermato anche dalle immagini trapelate nell'ultimo allenamento, dove il campione del mondo è apparso sorridente e ...

Bookie - Zidane verso il Manchester United : Le indiscrezioni sono iniziate in Inghilterra, ma è in Francia che sono arrivate le prime conferme sul futuro di Zinedine Zidane. L’ex allenatore del Real Madrid è, secondo l’Equipe, il candidato numero uno per la panchina del Manchester United. Il periodo sabbatico di Zizou potrebbe presto interrompersi vista la posizione non facile di José Mourinho, un’ipotesi valutata attentamente anche dai bookmaker ...

Zidane al Manchester United?/ Ultime notizie : voci su Zizou in caso di addio a Mourinho : Zidane al Manchester United? Ultime notizie: voci su Zizou ai Red Devils in caso di addio a Mourinho, che sarebbe in rotta con la società inglese(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 16:30:00 GMT)

Manchester United - scontro Pogba-Mourinho : “Se vuoi andare via devi…” : scontro Pogba-Mourinho- Uno scontro totale tra il tecnico del Manchester United e Paul Pogba. Come riportato dai colleghi inglesi di “Sun“, il centrocampista francese, dopo il match contro il Leicester,avrebbe dichiarato: “Qui non sono felice“. Parole che hanno mandato su tutte le furie lo “Special One”, il quale avrebbe sbottato duramente contro Pogba. “PARLA CON […] L'articolo Manchester United, ...

POGBA VS MOURINHO : LITE INFUOCATA/ Il francese vuole lasciare il Manchester United : riabbraccia Vidal? : POGBA vs MOURINHO: LITE INFUOCATA. Il francese vuole lasciare il Manchester United: Spagna o un clamoroso ritorno alla Juventus? Sono ormai ai ferri corti i due Red Devils(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 11:49:00 GMT)

Che botte tra Mourinho e Pogba! Il francese vuole andarsene ma è prigioniero del Manchester United : Il Sun riporta il duro scontro verbale tra il tecnico portoghese e il centrocampista francese tentato dal Barcellona

Manchester United - tensione Mourinho-Pogba : faccia a faccia durissimo : Sono ore caldissime in casa Manchester United, i Red Devils devono fare i conti con il nervosismo dell’allenatore José Mourinho, il portoghese è deluso dal calciomercato portato avanti dalla dirigenza ed il rapporto è ormai ai minimi storici. Nel frattempo tensione alle stelle con il centrocampista ex Juventus Pogba, secondo quanto riporta il’ The Sun’, fra i due vi è stato un faccia a faccia esplosivo che ha fatto ...

Manchester United - Lingard se la prende con Fifa : 'Cambiate la mia pettinatura!' - : ... ha ravvivato la giornata attraverso un curioso e simapatico tweet rivolto nientemeno che a EA Sports , la casa produttrice di Fifa, uno dei videogiochi manageriali più famosi al mondo, apprezzati ...

Dalla Francia - Zidane nel mirino del Manchester United : Il tecnico ex Real Madrid, accostato anche alla panchina della Nazionale francese e alla Juventus da dirigente, potrebbe essere il sostituto di Mourinho, ormai ai ferri corti con la dirigenza dello ...

Calciomercato - Godin : 'Rimasto all'Atletico per motivi personali - non ho rinnovato'. Ha detto no al Manchester United : Diego Godin resterà all' Atletico Madrid . E sarà ancora il suo capitano: "Sono orgoglioso di esserlo, voglio continuare ad aiutare il più possibile questa squadra". Magari anche contro il Real , nel ...

Manchester United - la bomba dalla Francia : Zidane al posto di Mourinho : La stagione è già iniziata e per alcuni campionati sta per prendere il via, nelle ultime ore voci clamorose che riguardano il Manchester United. Il rapporto tra il club e l’allenatore José Mourinho non è idilliaco e questa non è una novità ma nelle ultime ore stanno circolando notizie a sorpresa. Secondo quanto riporta l’Equipe l’allenatore Zinedine Zidane potrebbe subito tornare in corsa dopo lo spettacolo regalato sulla ...

L'Équipe : "Zidane al Manchester United al posto di Mourinho" : Dalla Francia tornano ad alzarsi le voci di un possibile, e clamoroso, cambio di guardia in casa Red Devils

“Zidane al Manchester United al posto di Mourinho” : bufera in casa Red Devils? : “Zidane al Manchester United al posto di Mourinho”, l’indiscrezione sta agitando l’estate in casa Red Devils L’Equipe sgancia la bomba: “Zidane al Manchester United al posto di Mourinho”. Questa l’ultima indiscrezione in merito all’ex tecnico del Real Madrid, il quale potrebbe insinuarsi all’interno dei problemi che lo Special One sta avendo a Manchester. Polemiche con la società ...

Roma - dall'Inghilterra : il Manchester United vuole Monchi : Il Manchester United non ha praticamente effettuato movimenti nell'ultimo calciomercato e i dirigenti dei Red Devils sembrano intenzionati a cambiare profondamente i loro quadri dirigenziali. In ...