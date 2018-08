Maltempo | fulmine nell’aeroporto di Cagliari | voli dirottati

Maltempo Sulmona : un fulmine spezza un albero in piazza : Paura a Sulmona per un grosso albero spezzato in due da un fulmine e caduto su strada e marciapiede in pieno centro. E’ accaduto nel primo pomeriggio, durante un forte temporale, in piazza Capograssi. L’albero adornava l’aiuola dedicata al giurista peligno Giuseppe Capograssi. Nessun danno a persone e cose, ma in tanti hanno telefonato ai Vigili del fuoco per segnalare l’accaduto e altre situazioni di pericolo collegate ...

Maltempo Molise : fulmine danneggia tetto di una casa a Montenero di Bisaccia : Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco in Basso Molise a causa dell’ondata di Maltempo che ha colpito la zona nelle scorse ore: un fulmine ha danneggiato un’abitazione a Montenero di Bisaccia (Campobasso), numerosi gli scantinati allagati. I pompieri di Termoli e del Distaccamento di Santa Croce di Magliano (Campobasso) sono intervenuti in diversi scantinati di Portocannone (Campobasso). L'articolo Maltempo Molise: fulmine ...

Maltempo Sardegna : fulmine innesca incendio a Villacidro : A Villacidro, in Sardegna, un fulmine ha innescato un incendio in un’area boscata e difficilmente raggiungibile: il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha oggi coordinato le operazioni e inviato un elicottero dalla vicina base del Marganai. Sul posto il personale del Corpo forestale della Stazione di Villacidro e una squadra dell’agenzia Forestas. L'articolo Maltempo ...

Maltempo : un fulmine danneggia il tabernacolo a Tavarnelle : I forti temporali di questa notte hanno danneggiato un antico tabernacolo situato a Bonazza di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze). Lo riferisce il Comune attribuendo il danno a un fulmine e ricordando che la struttura e’ degli inizi del ‘900. Il danno riguarda la parte superiore del manufatto. Il fulmine ha colpito anche un boschetto accanto. La Madonnina di Bonazza, questo il nome con cui è conosciuto il tabernacolo, contiene una ...

Maltempo Sardegna : fulmine colpisce un impianto idrico : Disagi in Sardegna dove si sono abbattuti forti acquazzoni, che hanno allagato alcune strade ad Alghero, e dove i fulmini hanno colpito e danneggiato l’impianto di sollevamento “Temo 1” che alimenta i rami dell’acquedotto a servizio dei comuni della parte centrale dell’Isola. I tecnici di Abbanoa, il gestore idrico della Sardegna, sono impegnati nella conta dei danni e per ripristinare l’operativita’ ...

Maltempo Sardegna - colpiti da un fulmine : i due non sono in pericolo di vita : Non sono in pericolo di vita i due cagliaritani – lei di 40 di Assemini, lui di 55 di Decimomannu – colpiti in pieno da un fulmine mentre erano seduti su una panchina nel parco di Monte Urpinu, uno dei colli che sovrastano la città capoluogo, durante la pausa pranzo. Avevano appena finito di mangiare un panino, protetti da un albero della zona verde, quando si è scatenato un temporale che li ha presi alla sprovvista. Poco dopo, è ...

Maltempo - coppia colpita da un fulmine a Cagliari : i 2 sono gravi : Un uomo di 53 anni e una donna di 40 sono stati centrati da un fulmine oggi pomeriggio a Cagliari, durante un improvviso temporale che si e’ scatenato sul capoluogo sardo. I due sono stati trasportati con codice rosso negli ospedali Brotzu e al Policlinico di Monserrato. Hanno riportato diverse ustioni e le loro condizioni sono gravi. L’episodio è avvenuto intorno alle 16. La coppia, da quanto si apprende, avevano appena finito di ...

Maltempo nel Salento - dimesso il giovane turista colpito da un fulmine a Punta Prosciutto : per fortuna sta bene : Sta meglio ed è stato dimesso dall’ospedale di Manduria, in provincia di Taranto, il turista 24enne che ieri, durante il nubifragio che s è abbattuto a Punta Prosciutto, in località Porto Cesareo, in provincia di Lecce, avrebbe appoggiato il piede in una pozzanghera vicino alla quale c’è un palo della luce, prendendo una scossa elettrica. Il giovane è stato quindi portato a Manduria in ospedale per accertamenti ma è stato dimesso ...

Maltempo : 24enne colpito da un fulmine mentre scappa dal nubifragio in spiaggia : A lanciare l'allarme sono stati gli amici e la fidanzata con i quali stava andando via dalla spiaggia in località Punta Prosciutto a causa del violento nubifragio. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso da una automedica e trasportato presso l’ospedale di Manduria.Continua a leggere

Maltempo - tromba d’aria nel Salento : uomo colpito da un fulmine : Un ragazzo di 24 anni è stato colpito da un fulmine e trasportato in ospedale, dove si trova tutt’ora ricoverato, nel corso della violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla costa ionica salentina, con pioggia battente e una tromba d’aria che da Ugento ha percorso tutto il litorale fino a Porto Cesareo provocando la caduta di alberi e pali della segnaletica e della luce. In particolare, nella località Punta Prosciutto, al ...

Maltempo - uomo muore colpito da un fulmine nel Bellunese : Improvvisa e violenta ondata di Maltempo nel Nord Est. Un 49enne di Livinallongo del Col di Lana, Belluno, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine. Danni e allagamenti a Cortina d'...

Maltempo - uomo muore colpito da un fulmine vicino a Belluno : Allarme Maltempo dal Centro al Nord d'Italia. Un fortissimo temporale ha causato gravi danni e l'esondazione di diversi corsi d'acqua ieri sera a Cortina d'Ampezzo. Un ponte, che attraversa un ...

Maltempo Veneto : uomo muore colpito da fulmine nel Bellunese : Questa mattina il soccorso alpino di Livinallongo (Belluno) è stato allertato per le ricerche di un uomo non rientrato ieri sera. Il 49enne, di Livonallongo del Col di Lana era uscito ieri pomeriggio diretto a Montagna di Andraz per vedere gli animali: questa mattina, non trovando la sua auto parcheggiata, il fratello si è preoccupato e ha lanciato l’allarme. Una volta individuata l’auto, in località Costa Vegla, le squadre si sono ...

Maltempo nel Grossetano : fulmine provoca incendio in abitazione : Un fulmine ha provocato un incendio nella notte in un’abitazione nel Grossetano, in località Campigliola, nel Comune di Manciano. Il fulmine avrebbe colpito un quadro elettrico e abbattuto un albero nel cortile dell’abitazione e in conseguente incendio ha interessato due stanze dell’edificio, il ripostiglio e il locale lavanderia. I residenti sono stati fatti uscire dall’abitazione a scopo precauzionale. Sul posto vigili ...