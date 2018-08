Lutto nazionale per le vittime di Genova Bandiere a mezz’asta anche in Valle d’Aosta

Lutto nazionale Genova - la tv cambia palinsesto : funerali in diretta; Mediaset e Rai sospendono gli spot : Domani, sabato 18 agosto, modifiche di programmazione per poter segnalare al pubblico in modo immediatamente percepibile il...

Lutto nazionale - Pescara aderisce e rinvia i pubblici spettacoli. Sindaco e Giunta : vicini a Genova e alle famiglie delle vittime : Pescara. Il Comune di Pescara aderisce al Lutto nazionale come segno di vicinanza alla Città di Genova e alle famiglie delle vittime del collasso del Ponte Morandi. "L'accaduto ci colpisce tutti così ...

Lutto nazionale per la tragedia di Genova - a Roma luci spente al Colosseo - Fontana di Trevi e Palazzo Senatorio : Annullati gli spettacoli di sabato sera sia al Colosseo che al Foro di Augusto e al Foro di Cesare. Il gonfalone della città, portato dal Vicesindaco Luca Bergamo, sarà a Genova ai funerali di Stato ...

Roma : Lutto nazionale - luci spente al Colosseo - Fontana di Trevi e Palazzo Senatorio : Bandiere a mezz’asta e spettacoli annullati al Foro Romano e al Foro di Cesare Roma – Roma si stringe a Genova nella giornata di lutto nazionale di domani 18 agosto. Previsto lo spegnimento dell’illuminazione del Colosseo, di Palazzo Senatorio e di Fontana di Trevi dalle 22 alle 23 e bandiere a mezz’asta nei palazzi istituzionali. Annullati gli spettacoli di domani sera sia al Colosseo che al Foro di Augusto e al Foro di Cesare. Domani il ...

Adriana Volpe - Profumo d’Estate : debutto rinviato per Lutto Nazionale : Profumo d’Estate con Adriana Volpe rinviato per la tragedia di Genova Il Governo ha deciso di proclamare per sabato 18 agosto la giornata di lutto Nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi. Una parte del cavalcavia ubicato nella città di Genova fra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano è crollato insieme al pilone occidentale di sostegno lo scorso 14 agosto provocando numerose vittime. La Rai rinuncerà per tutto il giorno ...

Paliano " Lutto nazionale - il Palio si correrà domenica 19 agosto : I festeggiamenti del Ferragosto Palianese e le attività delle Cantine Rionali termineranno questa sera con gli spettacoli musicali programmati e lo spettacolo pirotecnico. Anna Ammanniti

Tragedia di Genova e Lutto nazionale - Ceriale annulla le manifestazioni di sabato : 'Dopo aver deciso di annullare tutti gli eventi in programma fino a questa sera, giovedì 16 agosto, con la festa di San Rocco , prevista solo cerimonia religiosa, e i fuochi d'artificio, in relazione ...

Crollo Genova - funerali in diretta tv e Lutto nazionale sabato 18 agosto : funerali di Stato per le vittime del Crollo del ponte Morandi di Genova: la cerimonia è fissata per sabato 18 agosto alle 11.00 nel Padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova. A celebrarli il cardinale Bagnasco alla presenza delle maggiori cariche istituzionali. Già annunciata la presenza del Premier Giuseppe Conte, dei due vicepremier Di Maio e Salvini e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha confermato la sua ...

Genova - dentro la zona rossa : arrestati sciacalli/ Ponte crollato : sabato Lutto nazionale e funerali di Stato : Genova, dentro la zona rossa: arrestate tre donne per sciacallaggio. sabato giornata di lutto nazionale e funerali di Stato per le vittime del Ponte crollato.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 16:58:00 GMT)

Lutto nazionale : variazioni al "Dreams Festival" di Loano : ... gli stessi artisti e le varie realtà che hanno promosso le singole manifestazioni, abbiamo ritenuto opportuno sospendere tutti gli eventi e gli spettacoli che si sarebbero dovuti svolgere in questi ...