L' Onu | Lula può partecipare alle elezioni | i suoi processi sono in corso

Elezioni Brasile - Onu : Lula partecipi : 7.00 L'Onu interviene nella disputa brasiliana circa la candidatura dell'ex presidente Lula da Silva alle Elezioni del 7 ottobre. Il Comitato per i diritti umani ha chiesto alle autorità brasiliane di garantire i diritti politici di Lula, in carcere per corruzione e riciclaggio,affinché possa partecipare. La candidatura di Lula, in carcere per corruzione e riciclaggio, è stata pretata dal suo partito ma è probabile che sarà invalidata da una ...