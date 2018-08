L’Italia rischia la fine della Turchia?

Martina : “Il Governo è diviso su tutto - a rischiare è L’Italia” : Il segretario del Partito Democratico respinge al mittente le accuse di "unità di vedute" con Forza Italia ma sottolinea: "Siamo chiaramente alternativi. Ma su alcuni temi come le infrastrutture o i vaccini è possibile fare fronte comune". E avverte l'opposizione a sinistra: "Il Partito Democratico resta centrale".Continua a leggere

Bce - senza Draghi L’Italia rischia il declassamento. Vendete i titoli e preparatevi al ciclone autunnale : Se avessi titoli del debito pubblico italiano e/o titoli delle banche del nostro Paese (che sono i principali acquirenti di bot, btp e cct), anche sotto forma di risparmio gestito (fondi, gestioni, hedge, etf, fiduciarie, ecc), venderei tutto, lascerei i soldi sul conto e aspetterei il passaggio del ciclone autunnale. Il pericolo di un declassamento del rating sul nostro Paese nel prossimo autunno è molto probabile per vari motivi. Così come ...

Da Unicredit all’export. Cosa rischia L’Italia per la furia di Erdogan : Milano. E’ una brutta notizia, ma non è il caso di drammatizzare. A prima vista, almeno. Anche nel caso, assai improbabile, di un azzeramento di Yapi Credit, la quarta banca turca nell’orbita di Unicredit che la controlla assieme alla famiglia Koc (gli Agnelli del Bosforo), il danno per l’istituto i

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : l’Irlanda beffa i britannici a Hickstead - L’Italia è sesta e rischia la retrocessione : Aleggia sull’Italia lo spettro della retrocessione nella seconda divisione europea della FEI Nations Cup 2018. La squadra azzurra non è riuscita a far meglio del sesto posto nella penultima tappa ad Hickstead, in Gran Bretagna, ed ora è ultima in classifica generale, a quasi 30 punti di distanza dall’Olanda, che un anno fa trionfò in Coppa delle Nazioni ed oggi si gioca la permanenza nella massima categoria proprio con il team ...

Aiuti Bce - lo stop sarà graduale ma L’Italia rischia. Con lo spread a 400 maggiori costi fino a 13 miliardi in tre anni : sarà un lungo arrivederci più che un addio vero e proprio. La chiusura del quantitative easing della Banca centrale europea, ossia il programma di acquisto di titoli di Stato e obbligazioni, è strutturata per essere graduale e per non generare traumi. Perché, grazie al rinnovo dei Btp che vanno a scadenza, l’Eurotower continuerà di fatto ancora per diversi anni ad acquistare titoli italiani per circa 3,3 miliardi di euro al mese. Non solo: ...

Tour de France 2018 : Gianni Moscon - una vita da gregario. Al servizio di Froome e Bernal - L’Italia rischia di perdere un talento : Gianni Moscon si sente più leggero che mai, pesa 70 kg scarsi ed è pronto per disputare un grande Tour de France. Ancora da gregario. Questa sembra purtroppo essere diventata la dimensione del 24enne, uno dei migliori prospetti del ciclismo italiano per le corse a tappe di tre settimane ma che purtroppo non ha ancora avuto la sua grande chance da capitano. Anche durante questa Grande Boucle, infatti, lo vedremo correre in supporto a Chris Froome ...

Riso asiatico - grano canadese e accordo Ceta : il niet di Salvini. E senza il sì delL’Italia il trattato rischia di saltare : No all’arrivo in Italia delle imbarcazioni che portano il Riso dall’Asia, Cambogia e Myanmar in primis. Azioni simili contro il grano che arriva dal Canada. Critiche all’accordo Ceta tra Unione Europea e Canada che, a questo punto, rischierebbe di saltare se l’Italia decidesse di non ratificarlo. È quanto dichiarato da Matteo Salvini in un’intervista al Corriere della Sera, dopo averlo anticipato due giorni fa al villaggio Coldiretti di ...

Da dicembre Draghi bloccherà il quantitative easing della Bce : L’Italia rischia : Da dicembre stop al quantitative easing. La decisione, presa dal governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, "dopo un'attenta valutazione dei progressi fatti, la cui conclusione è che l'aggiustamento dell'inflazione verso l'obiettivo (intorno al 2%, ndr) è sostanziale". Visto l'altissimo livello del debito italiano, lo stop al Qe potrebbe provocare problemi in futuro in mancanza di adeguate riforme.Continua a leggere