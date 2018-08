iltempo

: RT @civis_hyrule: 18/08/2018 - Il Tempo I moralisti alla Toscani - L'immoralità dei moralisti alla Toscani di Alessandro Meluzzi @a_meluzzi… - OrofinoDaniela : RT @civis_hyrule: 18/08/2018 - Il Tempo I moralisti alla Toscani - L'immoralità dei moralisti alla Toscani di Alessandro Meluzzi @a_meluzzi… - ubikurbs : ??#MELUZZI #DOCET L'#immoralità dei #moralisti alla #Toscani. Tutti i #colori della #strage con volontà di #dolo - civis_hyrule : 18/08/2018 - Il Tempo I moralisti alla Toscani - L'immoralità dei moralisti alla Toscani di Alessandro Meluzzi… -

(Di sabato 18 agosto 2018) Come diceva bene Goethe, l'Italia è il paese dell'apparire. In verità, è il luogo in cui nulla è ciò che sembra. Per esempio, isono tali o sono falsi? È il caso straordinario di ...