L' immagine che tutti ricorderemo del funerale delle vittime di Genova

Tiene fra le braccia la figlia che muore : l'immagine straziante condivisa dalla moglie di Bode Miller : Un'immagine devastante quella condivisa dalla moglie di Bode Miller, la cui figlia è morta a soli 19 mesi affogando in una piscina. La foto mostra la donna tenere in braccio la bambina intubata, quando ancora i medici stavano provando a salvarle la vita. La mamma è una maschera di dolore. Accanto all'immagine una didascalia straziante:"Vorrei poter avere un altro giorno per tenerti, ma fino a quel giorno, continuare a aiutarmi e a ...

Ostia - spiagge sporche e l'ombra dei clan : 'Paghiamo il danno d'immagine' : Dal caro prezzi degli stabilimenti esclusivi e in, ai servizi assenti sulle spiagge libere gestite dal Comune di Roma. Poi l'erosione, la crisi che risvegliato l'animo cafonal e popolare dei fagottari ...

Jovanotti al RisorgiMarche - in migliaia al concerto : l'immagine dall'alto è incredibile : Il cantante romano si è esibito gratuitamente in chiusura della manifestazione ideata da Neri Marcorè a favore delle...

Salto in avanti per iPhone 9 2018 con la fotocamera? L’immagine che lo svela : Non sappiamo ancora con esattezza se si chiamerà iPhone 9 2018 o semplicemente iPhone 2018 (come pure raccontato due giorni fa) ma del successore dell'iPhone 8 attuale, in qualità di dispositivo meno costoso per la generazione di melafonini Apple di quest'anno, sappiamo già molto. E in queste ore non mancano nuovi indizi relativi pure alla fotocamera del telefono che senza dubbio si evolverà rispetto a quella del predecessore. Certo, ma in che ...

Spunta un'immagine della mappa di Anthem che secondo gli sviluppatori rispecchia più o meno la grandezza finale del mondo di gioco : Tra le tante, molte domande che abbiamo sull'ambizioso RPG di BioWare, Anthem, una riguarda il suo mondo di gioco e quanto questo sarà grande. Di recente, è stata rivelata un'enorme porzione della mappa di Anthem e, a quanto pare, l'immagine comparsa rispecchierebbe quasi nella sua interezza il mondo di gioco.Come riporta Gamingbolt, Brenon Holmes di BioWare ha risposto in una discussione su Reddit, dove veniva chiesto se la mappa mostrata di ...

Ospedale del Mare - il danno all'immagine che alimenta i pregiudizi : Nelle stesse ore in cui il primario di Chirurgia vascolare dell'Ospedale del Mare lasciava sguarnito il reparto per organizzare una festa con amici e parenti e brindare così al suo nuovo incarico, l'...

Gaeta - porta al mare la foto della moglie che non c’è più : l’immagine fa il giro del web : Giuseppe Giordano, pensionato di 70 anni, tre figli, tutti i giorni porta la foto della sua bella Ida sul lungomare Caboto di Gaeta: lei ormai da sette anni non c’è più, ma gli manca tanto, troppo, perché non se la porti, in qualche modo, sempre con sé. L’immagine di questo signore seduto sul muretto, con una cornice accanto, ha fatto il giro del web da quando un ritoratore del posto, Giorgia Moffa, ha pubblicato un commovente ...

In riva al mare con la foto della moglie morta : l'immagine che commuove il web : L'amore, quello vero, non conosce confini né limiti temporali. Anche quando la morte separa i corpi fisicamente esso sopravvive al distacco e continua a nutrirsi del ricordo. Chi ama davvero lo fa per ...

Michele Zarrillo/ Il cantante è riuscito a cambiare l’immagine dei Jalisse (Ora o mai più) : Michele Zarillo, nei panni di coach a Ora o mai più, è riuscito a cambiare l'immagine dei Jalisse. Questa sera, venerdì 29 giugno, su Rai 1 va in onda la finale!(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:28:00 GMT)

Mondiali 2018 - Paola Ferrari : “Balalaika su Canale5? Programma maschilista che umilia l’immagine delle donne” : “Il Mondiale gestito da Mediaset? Non posso nascondermi dietro a un dito, sono critica e mi riferisco solo ai contenuti, non alle persone coinvolte. Mi occupo e commento i Mondiali dall’82 per la Rai, dunque ho guardato con grande curiosità questo Mondiale trasmesso da un’altra emittente. Ero curiosa di guardarmelo da normale spettatrice. Ma sono rimasta basita”. Chi parla è Paola Ferrari, una delle giornaliste sportive più ...