Lazio-Napoli 1-2 Ancelotti | ritorno con vittoria in trasferta

Lazio-Napoli 1-2 : il tabellino : Lazio-Napoli 1-2 , primo tempo 1-1, MARCATORI Immobile, L, al 25', Milik al 47' p.t.; Insigne, N, al 14' s.t. LAZIO, 3-5-1-1, Strakosha; Luiz Felipe, dal 1' s.t. Bastos,, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo,...

Lazio - Napoli 1-2 - il tabellino : Reti: al 25 pt Immobile, al 47 pt Milik, al 14 st Insigne Ammonizioni: Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa cronaca della partita

Serie A 2018-2019 - Lazio-Napoli 1-2 : Milik e Insigne decidono all’Olimpico. Non basta Immobile ai biancocelesti : Vittoria in rimonta per il Napoli nel secondo anticipo della prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I partenopei si sono imposti 2-1 grazie alle reti di Arkadiusz Milik al 45+2′ (primo tempo) e di Lorenzo Insigne al 59′. Ciro Immobile aveva portato in vantaggio inizialmente i padroni di casa al 25′ con una splendida marcatura. Il ritorno di Carlo Ancelotti, dopo 9 anni, in Serie A è positivo e così i ...

Il Napoli vince ma non convince - la Lazio fa anche peggio : il big match fra le deluse del calciomercato è un flop : Esordio con vittoria per Ancelotti alla guida di un Napoli che risente ancora del ‘Sarrismo’: la Lazio passa in vantaggio ma poi si scioglie e perde in rimonta. Il primo big match della Serie A è un flop Dopo l’esordio col brivido della Juventus, vittoriosa contro il Chievo grazie al gol di Bernardeschi nel finale, tocca al Napoli rispondere al primo allungo stagionale dei bianconeri. Risposta che arriva, ma senza convincere. Se il ...

