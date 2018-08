Lazio - Milinkovic l'uomo più atteso : alla fine è rimasto ma nessuno lo ha visto... : Quando l'Olimpico ha riacceso i fari sul campionato, tutti gli sguardi sono stati puntati su Milinkovic Savic, l'oggetto del desiderio di tanti importanti club europei. Mister 120 milioni, quelli che ...

Lazio - Milinkovic e Luis Alberto puntano il Napoli : 'Siamo pronti' : Non vedono l'ora di scendere in campo, Milinkovic e Luis Alberto. I giocatori della Lazio vogliono partire subito con con il piede giusto, nonostante il calendario sfavorevole. Affrontare il Napoli di ...

Lazio-Napoli - le formazioni : Ancelotti boccia Mertens - Inzaghi riparte da Milinkovic-Savic : Lazio-Napoli- Non solo Chievo-Juventus, tutto pronto anche per il big match tra Lazio e Napoli, calcio d’inizio ore 20:30. Tante le novità di formazione. Simone Inzaghi potrà contare su Milinkovic-Savic, confermato in maglia biancoceleste. In avanti ancora spazio per la coppia Immobile-Luis Alberto. Ancelotti, dal canto suo, si affiderà al 4-3-3 con Milik centravanti supportato […] L'articolo Lazio-Napoli, le formazioni: Ancelotti ...

Lazio - Inzaghi : 'Milinkovic resta - ma le altre si sono rinforzate' : Non teme il Napoli, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio alla vigilia della sfida con gli azzurri ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello: Partenza. 'La squadra deve essere ...

Lazio-Napoli - Simone Inzaghi : “Milinkovic resta”. Ancelotti : “La nostra forza è il gruppo” : Lazio-Napoli- Vigilia di campionato anche in casa Lazio e Napoli. Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti hanno parlato in conferenza stampa. Il tecnico della Lazio ha annunciato ufficialmente la permanenza di Milinkovic-Savic in biancoceleste. Inzaghi “Dobbiamo farci trovare pronti. Ripartiamo con tanta voglia. Sappiamo che il sorteggio ci ha messo di fronte prima il Napoli e […] L'articolo Lazio-Napoli, Simone Inzaghi: “Milinkovic ...

Milinkovic-Savic al Milan?/ Ultime notizie - Simone Inzaghi : "tante richieste - ma resta alla Lazio" : Sergej Milinkovic-Savic è destinato a rimanere alla Lazio: Claudio Lotito chiede 120 milioni per il suo cartellino, anche la Juventus e il Milan sembrano aver mollato la trattativa(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 15:24:00 GMT)

Lazio - a tutto Inzaghi : “c’era la possibilità di perdere Milinkovic-Savic e sui nuovi…” : Simone Inzaghi ha parlato delle mosse di mercato di Tare, ma anche del caso Milinkovic-Savic che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi della Lazio Simone Inzaghi ha parlato oggi in conferenza stampa del calciomercato della sua Lazio, evento davvero raro data la sua volontà a stare lontano dalle telecamere nella fase di preparazione della stagione. Il tecnico ha parlato di tanti argomenti, partendo da Milinkovic-Savic: “Quest’anno sarà ...

Probabili formazioni Lazio-Napoli - Serie A 2018-2019 : sfida Insigne-Immobile - c’è Milinkovic-Savic! : Sabato 18 agosto (ore 20.30) si giocherà Lazio-Napoli, secondo anticipo della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Olimpico di Roma per un big match già importante in ottica classifica generale. Carlo Ancelotti debutta sulla panchina degli azzurri e proverà a lottare per lo scudetto, Simone Inzaghi prosegue la propria avventura nella capitale dopo aver ottenuto ottimi risultati. Si prevedono 30mila spettatori, cifra ...

MILINKOVIC-SAVIC - JUVENTUS O MILAN?/ Ultime notizie - domani Inzaghi annuncerà la permanenza alla Lazio? : Sergej MILINKOVIC-SAVIC è destinato a rimanere alla Lazio: Claudio Lotito chiede 120 milioni per il suo cartellino, anche la JUVENTUS e il Milan sembrano aver mollato la trattativa(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 22:08:00 GMT)

Milinkovic-Savic - Juventus o Milan?/ Ultime notizie - Lotito chiede 120 milioni : il serbo resta alla Lazio? : Sergej Milinkovic-Savic è destinato a rimanere alla Lazio: Claudio Lotito chiede 120 milioni per il suo cartellino, anche la Juventus e il Milan sembrano aver mollato la trattativa(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 18:17:00 GMT)

Calciomercato - Milinkovic-Savic : la Lazio aspetta 120 milioni : TORINO - Se non arriveranno 120 milioni di euro sul tavolo di Lotito, la Lazio non cederà Milinkovic-Savic . A poche ore dalla fine del Calciomercato appare sempre più certa la conferma del serbo alla ...

Il Milan continua il pressing sulla Lazio : Milinkovic-Savic obiettivo concreto : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il Milan è pronto a offrire subito 30 milioni di euro, Bonaventura e Borini come contropartita e 50 milioni a giugno per il riscatto. Non sarà una ...

Lazio - la decisione di Lotito su Milinkovic-Savic che non chiude alla cessione… : Milinkovic-Savic continua a far gola al Milan che adesso riceve una risposta importante dal presidente della Lazio Lotito Milinkovic-Savic è uno dei pezzi pregiati di questo rush finale di calciomercato. La Lazio è sempre stata chiara in merito alla valutazione che dà al calciatore, 120 milioni di euro. Il Milan si è fatto avanti con una proposta che prevedeva l’inserimento di Bonaventura e Borini, ma adesso è giunta una novità. Il ...

Lazio - Milinkovic ancora con Ciro : Inzaghi punta la Champions : La conferma di Milinkovic Savic equivarrebbe all'acquisto di un campione. E le probabilità che il serbo resti a Formello crescono di ora in ora. Sarebbe, questa, una grande notizia per Simone Inzaghi, ...