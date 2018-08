Lazio | il bicchiere è mezzo pieno | Inzaghi commenta così il ko

calcioweb.eu

(Di sabato 18 agosto 2018) Sconfitta per lanella gara contro il Napoli ma la prestazione non è stata deludente. Ecco il commento di Simoneai microfoni di Sky Sport: “Strakosha non ha fatto parate, loro hanno preso una traversa su un tiro deviato. Dovevamo prestare attenzione sul primo gol, quella situazione l’avevamo fatta e rifatta nel precampionato. Dispiace per la gente, con il palo di Acerbi sarebbe stato più giusto il pareggio. Avremmo dovuto prestare maggiore attenzione nella circostanza dell’1-1, a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Gli episodi non sono stati dalla nostra parte, è vero. Con i se e con i ma però non cambiano le partite. Sono molto soddisfatto della prima mezz’ora di gara, ho rivisto la miglioredella passata stagione, unache ha tenuto testa pienamente al Napoli. La squadra dovrà piano piano imparare a gestire questi momenti di black-out ...