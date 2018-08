La vergogna della politica con la P minuscola

Emma Marrone lesbica? L’ira della cantante : ‘vergognatevi’ : “La verità è che questo paese sta tornando nel Medioevo e l’omosessualità sta diventando un problema da combattere” con un accorato post su Instagram Emma Marrone scatena vip e non vip che si riversano in massa per supportare la sua indignazione per un titolo scandalistico su un settimanale di gossip. Anche Fabrizio Corona, che mesi fa aveva lanciato la rivista, ne prende le distanze dopo la copertina sulla cantante salentina. Ma il ...

Il treno della vergogna : "Doveva portare rifiuti in Austria - è fermo in stazione a Roma" : Settecento tonnellate di rifiuti indifferenziati sono fermi da due mesi. La denuncia di Legambiente Lazio

Marcello Foa - la vignetta-vergogna con insulti al presidente della Rai : Pochi minuti dopo l'annuncio della nomina del giornalista Marcello Foa come prossimo presidente della Rai è partito il linciaggio mediatico dal fronte piddino. E in prima fila non poteva che esserci ...

Siringhe - droga e rifiuti : mobilitazione a Scampia per il sottopasso della vergogna : Un tappeto di Siringhe lacci emostatici e tutto quanto occorre ai tossicodipendenti per drogarsi. Questo il degradante e spettrale scenario al di sotto del cavalcavia dell'asse mediano di Scampia a ...

Sondaggio Ipsos - Lega e M5s in volo : il clamoroso testa a testa. Pd a picco - il numero della vergogna : Un testa a testa clamoroso, per incertezza e numeri. Lega e M5s , insieme, nei sondaggi superano il 60% dei voti e continuano a contendersi il primo posto. Secondo la rilevazione Ipsos per il Corriere ...

Lo scontrino della vergogna : Sono andati a cena fuori in un ristorante di Roma e, al momento di pagare il conto, si sono accorti che sullo scontrino c'era un insulto omofobo . E' accaduto giovedì scorso a una coppia gay, i fatti ...

Lo ‘scontrino della vergogna’ : coppia gay insultata tra le voci dei piatti consumati - è polemica! : Uno scontrino vergognoso in cui spunta una voce altrettanto riprovevole, ecco il fatto denunciato da una coppia gay dopo la cena in un locale di Roma Un episodio increscioso è accaduto ad una coppia gay in un locale di Roma. Dopo aver consumato il pasto, i due ragazzi si sono visti recapitare al tavolo uno scontrino vergognoso. Sotto le varie voci dei piatti consumati ed il relativo prezzo, infatti, si trovava la scritta: “…No ...

Immigrati - cappuccetto rosso diventa nero : la vergogna della sinistra con l'africano : Chissà che ne avrebbero pensato i fratelli Grimm. Forse si aspettavano che un giorno delle loro fiabe si sarebbe impadronito un americano , Walt Disney, , e che i loro protagonisti sarebbero passati ...

14 luglio 1938 - pubblicato il Manifesto della razza : il giorno in cui l’Italia sprofondò nella vergogna : Ottant'anni fa, il 14 luglio 1938, il nostro Paese sprofondò nella vergogna. Quel giorno, anticipando di poche settimane la promulgazione della legislazione razziale fascista, fu pubblicato il "Manifesto della razza" che culminava con l'affermazione "gli ebrei non appartengono alla razza italiana".Continua a leggere

G.Grillo in visita a ospedale della vergogna. Nervi tesi e sospetto : Già successo? : Oggi a Napoli il ministro della salute Giulia Grillo dopo l'incredibile vicenda all'ospedale del Mare dove un intero reparto ha sospeso le attività e trasferito i malati per partecipare alla festa del ...

Roberto Fico - perché il presidente della Camera dovrebbe vergognarsi : a chi non versa i contributi : Il presidente della Camera Roberto Fico si candida a diventare il campione tra i grillini che pensano di predicare bene, ma razzolano un po' come pare a loro. Mentre quello che passa come l'ortodosso ...

Il risveglio da incubo della Germania. Müller : “C’è tanta vergogna” : È stato un risveglio brusco quello di stamattina per la Germania. Fuori dal Mondiale. Gli echi del dramma di Kazan, la sconfitta con la Corea del Sud (vista in televisione da oltre 25 milioni di tedeschi sul canale Zdf) che ha rimandato a casa la Mannschaft, continuano a arrivare. Ad esempio è nato un caso Özil: rientrando negli spogliatoi alla fi...

Roma - un morto ogni due giorni sulle strade della vergogna : Roma Una roulette russa. Quando esci di casa e ti immetti sulle strade di Roma, fai il segno della croce. Specie se sei in sella a una moto o a uno scooter. Perché buche, radici e...

Voltri - 'Vendesi monumento della vergogna' : striscioni appesi alla facciata dell'albergo Trezzano : Tags: 1998 albergo Trezzano cronaca genova incendio manifesti notizie liguria polemica vendesi Voltri Precedente