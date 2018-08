La Domenica Sportiva | la nuova edizione divisa in due parti | su Rai 2

La Domenica Sportiva 2018/19 condotta da Giorgia Cardinaletti : orari tv e quando inizia : Domenica 19 agosto, alle ore 22:30, sarà possibile seguire la prima puntata della Domenica Sportiva 2018/2019. Il celebre programma sportivo di Rai 2 quest'anno sarà condotto da Giorgia Cardinaletti in solitaria e avrà come ospiti in studio due campioni del mondo del Mundial '82 quali Paolo Rossi e Marco Tardelli. Saranno poi presenti il giornalista Jacopo Volpi e l'ex calciatore di Verona e Fiorentina Antonio Di Gennaro, che per il prossimo ...

La Domenica sportiva : Tennisti in bianco, tifosi in lacrime e palloni che forse sono diventati gol, fra le migliori foto della settimana The post La domenica sportiva appeared first on Il Post.

La Domenica sportiva : Tennisti in bianco, tifosi in lacrime e palloni che forse sono diventati gol, fra le migliori foto della settimana The post La domenica sportiva appeared first on Il Post.

La Domenica sportiva : Alcune delle foto di sport migliori della settimana arrivano prevedibilmente dalla Russia, ma c'è chi è stato fotogenico anche altrove The post La domenica sportiva appeared first on Il Post.

La Domenica sportiva : Partite di calcio improvvisate un po' ovunque e i magnifici spettatori del Royal Ascot, tra le migliori foto di sport della settimana The post La domenica sportiva appeared first on Il Post.

La Domenica sportiva : Calci, salti, corse, abbracci, atleti ragazzini e ultrasettantenni: una normale e bellissima settimana di sport The post La domenica sportiva appeared first on Il Post.