Kofi Annan è morto Cosa resta dell' impegno per le donne dell' ex Segretario Generale Onu

“Addio Kofi Annan”. A 80 la scomparsa del premio Nobel : Se n’è andato dopo una breve lotta contro la malattia l’ex segretario generale dell’Onu Kofi Annan, morto in Svizzera a 80 anni. Una notizia lanciata in queste ore da tutte le principali testate internazionali. Nato in Ghana nel 1938, era cresciuto in una famiglia benestante – suo padre era diventato governatore provinciale – in un Paese ancora sotto il dominio britannico. Due giorni prima del suo 19esimo ...

Kofi Annan morto - ex segretario delle Nazioni Unite e premio Nobel per la pace : Dopo una breve malattia, l’ex segretario generale delle Nazioni Unite e premio Nobel per la pace, Kofi Annan, è morto in Svizzera all’età di 80 anni. Lo hanno riferito fonti diplomatiche internazionali. Annan, ghanese, era stato il primo africano a guidare il Palazzo di Vetro. Dopo due mandati, dal 1997 al 2006, era stato anche inviato dell’Onu in Siria. Laureatosi al Macalester College di St. Paul in Minnesota, Kofi Atta Annan si perfezionò poi ...

