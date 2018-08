Juventus | il debutto di Cristiano Ronaldo | Allegri sceglie un modulo super offensivo

Cristiano Ronaldo canta per la Juventus prima del debutto in campo : Nemmeno «l’affare del secolo» CR7 è immune ai riti di iniziazione. Cristiano Ronaldo, come tutti i nuovi arrivati in una nuova squadra, ha dovuto esibirsi in una prova canora per «presentarsi» ai suoi compagni. prima del debutto nella serie A italiana con la maglia bianconera (l’appuntamento è alle 18 di sabato 18 agosto per Chievo-Juventus). https://www.instagram.com/p/Bml5YWXja2j/?tagged=CristianoRonaldo L’asso portoghese ...