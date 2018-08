Serie A - Chievo-Juventus 2-3 : per Ronaldo debutto senza gol - decisivo Bernardeschi : La Juve soffre in casa del Chievo, ma porta a casa tre punti al debutto. Al Bentegodi è 3-2: decisivo Bernardeschi nel finale. Per Cristiano Ronaldo debutto senza gol. La Juve parte fortissimo e dopo ...

LIVE Chievo-Juventus - debutto Cristiano Ronaldo in DIRETTA : risultati e aggiornamenti in tempo reale : Alle ore 18.00 si giocherà Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Il campionato si apre allo Stadio Bentegodi di Verona dove i Campioni d’Italia faranno il proprio esordio contro i padroni di casa in uno scontro sulla carta già segnato. I bianconeri vogliono i tre punti ma soprattutto questo è il grande giorno del debutto di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato: la stella portoghese è chiamata a una ...

Juventus - il debutto di Cristiano Ronaldo : Allegri sceglie un modulo super offensivo : La Juve già da ieri pomeriggio è nel suo ritiro veronese e sta preparando il match contro il Chievo. Stamani i bianconeri hanno curato gli ultimi dettagli per arrivare al meglio alla sfida che segnerà il debutto nel campionato di Serie A 2018/2019 ed hanno svolto la classica rifinitura. I giocatori della Juventus hanno avuto anche la possibilità di salutare i propri tifosi che erano fuori dal cancello di Villa Amistà. Ovviamente uno dei più ...

Cristiano Ronaldo canta per la Juventus prima del debutto in campo : Nemmeno «l’affare del secolo» CR7 è immune ai riti di iniziazione. Cristiano Ronaldo, come tutti i nuovi arrivati in una nuova squadra, ha dovuto esibirsi in una prova canora per «presentarsi» ai suoi compagni. prima del debutto nella serie A italiana con la maglia bianconera (l’appuntamento è alle 18 di sabato 18 agosto per Chievo-Juventus). https://www.instagram.com/p/Bml5YWXja2j/?tagged=CristianoRonaldo L’asso portoghese ...

Chievo Juventus si gioca/ Serie A - confermato il debutto di Cristiano Ronaldo al Bentegodi : Chievo Juventus, come altre sette partite della prima giornata di Serie A, si gioca regolarmente: è dunque confermato il debutto di Cristiano Ronaldo in bianconero, sabato al Bentegodi(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 19:06:00 GMT)

Juventus - Allegri dopo il debutto di Cristiano Ronaldo : “È il giocatore più forte del mondo. Fortunato ad allenarlo” : “Siamo migliorati e punteremo a tutti i traguardi, ma ci affronteranno tutte per fare l’impresa e noi dobbiamo lavorare sodo e con grande umiltà. Se mi aspettavo di allenare Ronaldo? La società ha fatto un ottimo lavoro e io sono molto Fortunato. C’è stata troppo eccitazione, anche se comprensibile, ora cerchiamo di calmarla perché sabato ci attende il Chievo Verona“. Così Massimiliano Allegri dopo il debutto di ...

Juventus - il debutto di Cristiano Ronaldo : l’incontro coi compagni - i sorrisi e i primi test fisici : La prima giornata di campionato è in programma domenica 19 agosto e per Cristiano Ronaldo è arrivato il momento di tornare a lavorare. La Juventus, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato il video dell’incontro tra il campione portoghese e i nuovi compagni di squadra, tra cui Bentancur, Dybala e Douglas Costa. L'articolo Juventus, il debutto di Cristiano Ronaldo: l’incontro coi compagni, i sorrisi e i primi test fisici proviene da ...

Probabili formazioni/ Juventus Benfica : info e orario - chi al debutto estivo? Quote e novità live (ICC 2018) : Probabili formazioni Juventus Benfica: info e orario, Quote e novità live sugli schieramenti delle due squadre. Altro test in International Champions Cup, Allegri può cambiare qualcosa(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 13:52:00 GMT)