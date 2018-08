Juventus | così non va | Allegri in confusione | serve un cambio di passo e di… modulo

Juventus brutta e deludente - successo immeritato all’esordio : così Cristiano Ronaldo non basta - il Chievo è commovente [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

Tutti i retroscena : così la Juventus ha preso Cristiano Ronaldo : TORINO - Il colpo del secolo è stata l'operazione più facile dell'estate per la Juventus . Paradossale, ma vero. Perché a distanza di mese dallo sbarco di CR7 in bianconero emergono i retroscena dell'...

Marcelo alla Juventus? Il calciatore del Real Madrid commenta così : Ultime ore di calciomercato in casa Juventus, la finestra estiva non dovrebbe regalare ulteriore sussulti per il club bianconero. Si è parlato tanto di un possibile arrivo anche di Marcelo, situazione bloccato per la mancata cessione di Alex Sandro, difficile aspettarsi ribaltoni. Sull’argomento ha commentato anche il diretto interessato. “L’interessamento della Juve? Non sono qui per parlare di queste cose, c’è una ...

Juventus - battibecco tra il tifoso e Bonucci : “Quando chiediamo scusa?”. E il difensore bianconero risponde così : battibecco tra Leonardo Bonucci e un tifoso della Juventus. Il difensore si trovava a Continassa, per gli allenamenti con la squadra, quando tra un autografo e un selfie con i tifosi, un ragazzo juventino gli ha urlato: “Quando chiedi scusa?”. Il difensore si è difeso: “Non devo rispondere a parole” ha replicato il video è stato pubblicato sul canale youtube CHJ L'articolo Juventus, battibecco tra il tifoso e Bonucci: ...

Calciomercato Juventus - ecco perchè Milinkovic-Savic può essere l’ultimo grande tassello : Allegri pensa al 4-2-3-1 - così si può sacrificare Pjanic [FOTO e DETTAGLI] : 1/3 LaPresse/Alfredo Falcone ...

Juventus - Emre Can : 'CR7 in Italia? Gli altri club non sono così felici' : Su CR7 , Emre Can dice: ' Giocare con un calciatore come Cristiano Ronaldo , forse il migliore al mondo, è fantastico. Basta vedere quello che ha fatto e tutti i gol che ha segnato negli ultimi anni. ...

SERGIO MARCHIONNE - CONDIZIONI DI SALUTE E 'MISTERI'/ "Così John Elkann comanderà in Fca - e Juventus - " : SERGIO MARCHIONNE, CONDIZIONI di SALUTE e ultime notizie; come sta? Dal tumore alle complicanze alla spalla. Silenzio assoluto da Fca: ecco perchè.

Una svedese per la Juventus - Petronella Ekroth : un difensore così sexy non si era mai visto! [GALLERY] : Petronella Ekroth la bellissima nuova calciatrice della Juventus, che giocherà nel ruolo di difensore Bella, sportiva, simpatica e che sa giocare a calcio. No, non è l’identikit della donna perfetta, ma il ritratto di Petronella Ekroth, nuovo acquisto della squadra femminile della Juventus. La 29enne svedese è il rinforzo per la difesa di cui le bianconere avevano bisogno. Approdata a Torino solo da qualche giorno, la 29enne ha ...

Juventus - Caldara su Ronaldo : “da anni non arrivava in Italia un campione così” : “C’è grande entusiasmo per Ronaldo, sono anni che non arrivava un campione del genere”. Mattia Caldara racconta le sue prime giornate in bianconero esprimendo grande soddisfazione per l’arrivo di CR7: “La società ha fatto un’impresa a portare a Torino il miglior giocatore del mondo – ha spiegato l’ex atalantino -, normale e giusto che ci sia questo entusiasmo e io sono onorato di giocare con ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - lo Stadium è pronto ad accogliere così CR7 [VIDEO] : La Juventus ha messo a segno il sogno del secolo, nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. Il club sta preparando una grande festa per lunedì, giorno della presentazione allo Stadium. Come dimenticare la rete fantastica in rovesciata nella gara dei quarti di finale e la standing ovation del pubblico bianconero. Adesso i tifosi pronto ad alzarsi in piedi, ...

In Spagna : 'Così il mondo Juventus ha conquistato il cuore di Ronaldo' : TORINO - Un vero e proprio colpo di fulmine quello tra Cristiano Ronaldo e una Juventus capace di conquistarne il cuore, spezzato per la traumatica fine del lungo e intenso amore con il Real . Il ...

Psg - è il giorno di Buffon : l’ex Juventus si presenta così - da Neymar alla Champions League : Giornata di presentazione per il nuovo portiere del Psg Gigi Buffon, l’ex estremo difensore bianconero ha importanti obiettivi in vista dell’inizio della nuova stagione, ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: “Grazie agli investimenti del PSG sta diventando un campionato molto seguito e molto interessante. Inoltre ci sono squadre di grande tradizione come Bordeaux, Marsiglia, Saint-Etienne. Sarà bello giocare in ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Emre Can commenta così : Continua senza sosta la trattativa che sta per portare Cristiano Ronaldo alla Juventus. Nel frattempo i bianconeri hanno piazzato il colpo Emre Can, ecco le dichiarazioni del centrocampista. “Conoscevo già la Juve da prima. Lo si può vedere dalla sede, dalle strutture. Sono lieto di essere qui. Khedira? Ho avuto contatti con lui, mi ha detto che questo club è eccezionale. Il mio primo allenatore mi ha parlato molto bene della Juve. ...