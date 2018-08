India | isolata città del Kerala | 10 mila bloccati

Piogge monsoniche in India : isolata città del Kerala - bloccate 10mila persone : Le Piogge monsoniche in India stanno flagellando da giorni lo Stato meridionale del Kerala: secondo quanto riportato dal quotidiano Times of India, la località di Mannar è isolata e circa 10 mila persone sono bloccate all’interno delle case allagate, molte senza cibo e acqua. Nella città tutte le strade sono isolate: la situazione è diventata critica nel momento in cui il fiume Achankovil è esondato, bloccando le principali vie di ...