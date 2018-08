Incendi nel Veneziano | in fiamme sterpaglie vicino da Giuliano

Incendi nel Bresciano : in fiamme da giorni i boschi dell’Alto Garda : Sta divampando da giorni un Incendio nei boschi di Tremosine, nella zona dell’Alto Garda Bresciano: oltre 40 gli ettari di terreno distrutti e dall’alba è ripreso l’impegno di Vigili del Fuoco e Protezione civile per domare le fiamme. Al lavoro anche elicotteri e Canadair. L'articolo Incendi nel Bresciano: in fiamme da giorni i boschi dell’Alto Garda sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi : brucia da due giorni il bosco nell’Alto Garda bresciano : Prosegue senza sosta il lavoro dei Vigili del fuoco alle prese con un Incendio divampato da alcuni giorni nei boschi sopra Tremosine, paese dell’Alto Garda bresciano. Dopo una notte di impegno nei pressi delle frazioni Vesio e Villa, l’attività di spegnimento è in corso in un’area di circa trenta ettari. Terminata l’acqua nell’acquedotto locale sono intervenute autobotti per spegnere le fiamme che si sono ...

Incendi nel Bresciano : bruciati 30 ettari di bosco : Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Tremosine, nel Bresciano, a causa degli Incendi: un rogo è divampato intorno alle 11 di ieri sui versanti occidentali dei monti che si affacciano sulla piana della Valle di Bondo, sopra le frazioni Vesio e Villa. Le fiamme si stanno estendendo su un fronte di 800 metri e in 24 ore hanno distrutto 30 ettari di bosco. Sul posto le squadre dei volontari di Tremosine e di Salò e i vigili del fuoco. L'articolo ...

Incendio danneggia casa nel Bergamasco : ANSA, - BERGAMO, 17 AGO - Un grosso Incendio è scoppiato la notte scorsa a Romano di Lombardia , Bergamo, , causando anche due esplosioni e danneggiando una palazzina in via Montecatini 48, nella ...

Australia : emergenza Incendi nel Nuovo Galles del Sud : Prosegue l’emergenza incendi in Australia, con oltre 800 vigili del fuoco impiegati da ieri nel Nuovo Galles del Sud contro le fiamme che hanno distrutto una ventina di edifici. In particolare, nell’area di Bemboka, nella Bega Valley, nelle ultime ore sono andati in fumo più di 3000 ettari. Nelle operazioni di soccorso sono rimasti feriti quattro vigili del fuoco per l’incidente che ha coinvolto il mezzo su cui ...

Incendi USA - la qualità dell’aria raggiunge livelli pericolosi a Nord-ovest : distribuite maschere nello stato di Washington [GALLERY] : 1/10 ...

Svezia nel caos : attacchi alla polizia - decine di auto Incendiate : Il mito della tranquilla, pacifica e tollerante Svezia vacilla sotto i colpi di una violenza insensata. Nella serata del 13 agosto, in un vero e proprio attacco coordinato, sono state date alle fiamme ...

USA : aereo antIncendio si schianta nel tentativo di domare le fiamme di un rogo nello stato di Washington : Un aereo antincendio a lavoro su un rogo scoppiato nel nord-est dello stato di Washington si è schiantato. Si tratta di un Air Tractor 802, conosciuto anche come Fire Boss. Aveva raccolto circa 3.000 litri d’acqua dal Columbia River e si stava dirigendo verso l’incendio rinominato Horns Mountain Fire quando è avvenuto l’incidente. Ravi Sapi è il General Manager di Airspray USA, la compagnia che gestisce l’aereo fuori dalla città di Chico, in ...

Rubano auto nel Salento e la Incendiano nelle campagne del Brindisino : TORRE SANTA SUSANNA - Rubata a Copertino , Lecce, e data alle fiamme nella periferia di Torre Santa Susanna. Questo il destino di una Fiat Panda che intorno alle ore 2 della scorsa notte , fra lunedì ...

Incendi : rischio elevato in Gallura e nel Sud Sardegna : Pericolo Incendio alto in Gallura e in tutto il Sud Sardegna per martedì 14 agosto. Il nuovo Bollettino di previsione di codice arancione è stato diramato dalla Direzione generale della Protezione Civile della Sardegna. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, il rogo, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie e rinforzate. In ...

Due ceri lasciati accesi causano un Incendio nella chiesetta : Due ceri lasciati accesi hanno causato un incendio nella piccola chiesa di Mocchie, una frazione di Condove, in Val di Susa. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono stati impegnate nello spegnimento ...

Incendio nel centro storico di Cosenza - 3 morti e un patrimonio storico e artistico bruciato : detective reggino sulle tracce della verità [... : Uno dei più clamorosi fatti di cronaca avvenuti negli ultimi decenni a Cosenza. Ora il famoso detective reggino Dott. Simone Aricò è entrato in scena per far luce sulla verità. Era dai tempi degli ...

Incendi : fiamme in un bosco nella zona di Pietralunga : Un Incendio di bosco piuttosto vasto è divampato in località vocabolo Corniole, a Pietralunga. nella zona si trovano anche alcune case ma non vengono segnalati problemi per le persone. Per circoscrivere il focolaio sono intervenuti i vigili del fuoco da Gubbio e da Perugia insieme alla squadra antIncendio boschiva. Al lavoro anche personale dell’Agenzia forestale regionale. L'articolo Incendi: fiamme in un bosco nella zona di Pietralunga ...

Selinunte - Incendio nel parco archeologico : in volo due canadair e un elicottero - via i turisti. Venti ettari distrutti : Un incendio ha colpito Selinunte e si è propagato all’interno del parco archeologico. I visitatori sono stati fatti allontanare e il parco è stato chiuso. Sono entrati in azione due canadair e un elicottero e dopo diverse ore le fiamme sono state spente. Come ha sostenuto il portavoce del parco, fortunatamente non ci sono stati danni ai templi e alle architetture greche, nonostante più di Venti ettari di terreno siano stati ...