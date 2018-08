In Umbria dal 20 agosto al via il Festival di San Biagio

Sagne strasciate e spaghetto dei carbonai - primi piatti della tradizione in tavola dal Lazio all'Umbria : Lo stand gastronomico proporrà spaghetti alla carbonara e all'amatriciana, fagioli con le cotiche, coratina di agnello e la tipica torta al testo farcita; e a fare il resto saranno gli spettacoli ...

L'Umbria operaia e delusa che passa dal rosso al verde : 'Abbiamo vinto puntando sul tema del lavoro che la sinistra ha completamente dimenticato'. Leonardo Latini, neosindaco leghista della rossa Terni, è raggiante nonostante la notte di celebrazioni. Il ...

"L'Umbria riparte dall'interno". A Orvieto l'iniziativa di Cgil - Cisl e Uil : "Le aree interne come motore di sviluppo per l'Umbria". Sarà questo il tema al centro dell'iniziativa promossa da Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria per giovedì 28 giugno , ad Orvieto, al Palazzo dei Sette ...

Ballottaggi - avanza la Lega - M5S tiene. Il Pd cade nelle roccaforti : dalla Toscana all'Umbria : Prima era la Lega nord, ed era il partito della Padania. Da ieri, la Lega, si è conquistata sul campo l'eliminazione di quel nord dal proprio logo e si è aperta un'autostrada...

alla regione Umbria 30 mln euro per piano infrastrutture : via a interventi stradali strategici per terni e orvieto; ulteriori finanziamenti ... : È già pronto il progetto preliminare e ora potremo completare un'opera che è strategica per la nostra economia, per ridare slancio per il futuro alle piccole e medie imprese del tessuto orvietano". "...

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti Estate riparte dall’Umbria : location e anticipazioni 21 giugno : Si torna a parlare di cucina al giovedì sera su Sky Uno a partire da oggi, 21 giugno, con il ritorno di Alessandro Borghese e 4 Ristoranti nella sua versione estiva. Dopo il successo delle prime puntate, l'edizione dedicata alla bella stagione tra lidi, spiaggia e lago, torna in onda nel prime time a partire dalle 21.15 per la gioia dei patiti del genere. Alla guida del programma rimane Alessandro Borghese, il famoso chef noto anche per i ...

