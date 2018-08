: #In tilt scalo Cagliari:fulmine su pista - CyberNewsH24 : #In tilt scalo Cagliari:fulmine su pista - TelevideoRai101 : In tilt scalo Cagliari:fulmine su pista -

Voli in ritardo e dirottati a causa di un nubifragio a. Inl'aeroporto per una raffica di fulmini: uno ha colpito una delle piste causando una microlesione sull'asfalto. Alcuni aerei in arrivo hanno cambiato rotta per Alghero, Trapani, Palermo e Catania. Voli da Francoforte, Monaco, Vienna e Milano Malpensa,sono atterrati in ritardo, così anche per alcuni voli in partenze. Le improvvise piogge hanno allagato strade, abitazioni e negozi neltano. Decine le richieste di intervento ai pompieri.(Di sabato 18 agosto 2018)