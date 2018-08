Il passaggio cruciale del discorso di Mattarella al termine dei funerali delle vittime di

agi

(Di sabato 18 agosto 2018) "Come si è visto durante i, questi sono momenti di dolore condiviso da tutta l'Italia che è unita in questo stato d'animo. E le parole vanno spese in questa direzione, perché il paese unito rende anche più forte e più efficace la severità nell'accertamento della verità eresponsabilità che vanno perseguite con rigore". Questo ilparole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, aldeidi Stato per ledel crollo di ponte Morandi. "Genova è stata colpita, tutti i genovesi e tutti coloro che si sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel ponte. Anche io lo ho percorso tante volte, anche di recente. E' una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro paese" ha detto Mattarella. "È ...