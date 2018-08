Il Paese che cade a pezzi | ecco altri due ponti a rischio

REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Di Pietro : un danno per il Paese - ecco perché : La minaccia del Governo rischia di bloccare il sistema autostradale. "Chiederei di rimodulare le tariffe per avere più risorse per la manutenzione'.

Il messaggio virale del direttore del museo Archeologico di Napoli ai dipendenti di turno a Ferragosto : “Questo vuol dire credere nel nostro Paese” : Su Facebook la nota di Giuglierini: “Vi abbraccio e ringrazio ad uno a uno, orgogliosi di restare aperti oggi”

Giù le mani dal Paese che produce : ... non spauracchio del potere ma comoda sponda anche nelle operazioni che farebbero inorridire uno studente al primo anno di Economia e commercio. Non so dove e perché Vincenzo Boccia abbia trovato ...

E' Aragona il Paese con il più alto tasso di italiani che emigrano : Siamo stati n provincia di Agrigento. Sui muri, centinaia di cartelli “vendesi”. La festa tradizionale si è spostata in Belgio. E lo spopolamento ha effetti paradossali: c’è un comune in cui l’unica lista non ha raggiunto il quorum. E le elezioni sono state bloccate

Calenda : "Il Pd va sciolto. Siamo stati arroganti nel considerare risolti problemi che il Paese aveva ancora" : "Il Pd va sciolto e si devono utilizzare le sue parti migliori per un progetto più ampio". È questa l'idea l'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. In una intervista a L'Unione Sarda ha dichiarato: "Abbiamo dato l'idea di considerare risolti i problemi che il Paese ancora aveva e questo si chiama arroganza. avevamo fatto solo progressi, un primo passo per recuperare le perdite della crisi. Invece abbiamo detto che ...

Galaxy Watch in Italia/ Dopo versione Wi-Fi anche LTE : Samsung punta sull’eSIM che il nostro Paese snobba : Galaxy Watch ariva anche in Italia, in commericio Dopo la sua versione Wi-Fi anche LTE: Samsung punta sull’eSIM che il nostro Paese snobba, avrà successo oppure no?(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:57:00 GMT)

Luigi di Maio : 'Siamo unico Paese che ha il pareggio di Bilancio ed è un norma che credo vada superata' : Luigi di Maio: 'il pareggio di Bilancio è una norma costituzionale che andrà superata' 10 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Nuova Zelanda - vietati sacchetti di plastica per la spesa/ Premier : "Inquinano - dobbiamo salvaguardare Paese" : Nuova Zelanda, vietati sacchetti di plastica per la spesa: ultime notizie, Premier Jacinda Ardern sottolinea che "inquinano", possibili multe salate per chi sgarra(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 10:29:00 GMT)

Quello scandalo in un Paese che la trattò da donnaccia : ecco perché Mina ci ha detto addio : Era il 1978. Leggasi: 40 anni fa. Mina Mazzini chiudeva la porta ai concerti, al rapporto live con il pubblico, a Quello che per ogni cantante è il momento di massima gioia possibile. Il momento che ...

Alessia Morani : 'Sono ore drammatiche per il Paese e Matteo Salvini si diverte. Vergogna' : 'Sono ore drammatiche per il Paese. Da nord a a sud, ci sono decine di morti. Il ministro degli interni si diverte', attacca Alessia Morani su Twitter riferendosi ai due incidenti di ieri, quello di ...

Paese alto - auto si schianta contro i mezzi parcheggiati. Feriti un uomo e una donna : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Erano a bordo di un'auto che, pochi minuti dopo le sei di questa mattina, è finita fuori controllo e si è schiantata contro alcuni mezzi in sosta. Incidente in via Conquiste ...

Paese che vai - bolletta che paghi : Teleborsa, - La lenta crescita dell'inflazione e il calo del costo dell'energia non sembrano aver alleviato le spese delle famiglie. Dal 2010 al 2017 i costi per l'utilizzo dell'energia elettrica a ...

Con quel Tir è esploso un Paese che va in ferie : ... le sirene dei pompieri e delle ambulanze sono la colonna sonora di un lungometraggio straziante, sono cronaca vera di casa nostra che è più casa di mai perché quel pezzo di strada, cavalcavia, ...