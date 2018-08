Il film da vedere domenica 19 agosto | Mai fidarsi di uno sconosciuto PRIMA TV

Il film da vedere sabato 18 agosto : Qualcosa di buono [PRIMA TV] : Questa sera, sabato 18 agosto, Rai 1 trasmetterà in prima tv una pellicola molto toccante interpretata splendidamente dalla bellissima e bravissima Hilary Swank. Il film da vedere oggi si intitola Qualcosa di buono e parla del rapporto tra una trentenne malata di SLA e la sua giovane e caotica badante. film da vedere, 18 agosto: Qualcosa di nuovo, pellicola drammatica con Hilary Swank in prima tv su Rai 1 Il drammatico Qualcosa di buono, film ...

Il film da vedere venerdì 17 agosto : Black or white - con Kevin Costner : Qui non è questione di bianchi o neri, qui si tratta di Eloise. Queste sono le parole di nonno Elliot (Kevin Costner), nel pieno della battaglia legale per la custodia della sua nipotina, che la nonna paterna Rowena (Octavia Spencer), afroamericana, vuole portargli via. Il titolo del film da vedere stasera, 17 agosto, è, come una famosissima canzone dell’indimenticabile Michael Jackson, Black or white. film da vedere, 17 agosto: Black or ...

5 film con Madonna che dovresti rivedere : I 60 anni di Madonna sono un’ottima occasione per un ripasso generale sulla carriera di un’artista che può contare sull’amore dei suoi fan ma anche sul rispetto trasversale del pubblico. Piaccia o meno, è un personaggio che ha saputo osare e indicare la via, giocando in anticipo e imponendo una sua visione nella musica, nel fashion e anche al cinema. Infatti, a differenza di altre colleghe, vanta una filmografia rispettabile: ...

Il film da vedere giovedì 16 agosto : Cellular - su Iris : Thriller ad alta tensione stasera su Iris! Per gli appassionati del genere, il film da vedere nella prima serata di giovedì 16 agosto è Cellular, con Kim Basinger, Chris Evans e Jason Statham. Una donna viene tenuta prigioniera in soffitta: l’unica ancora di salvezza è un perfetto sconosciuto all’altro capo del telefono. film da vedere, 16 agosto: Cellular, thriller con Chris Evans e Kim Basinger su Iris canale 22 Per il ciclo ...

20 film capolavoro che abbiamo rischiato di non vedere mai : Cos’hanno in comune gioielli del cinema come 2001: Odissea nello spazio, Revenant e Le avventure del barone di Munchausen? Budget fuori controllo, lievitati oltre il doppio del previsto che ne hanno messo a serio repentaglio la produzione. Il «caso» più eclatante è, certamente, quello di Cleopatra (1963); il peplum-reality della love story tra Elizabeth Taylor e Richard Burton, i cui costi esorbitanti sfiorarono il collasso della 20th Century ...

Il film da vedere mercoledì 15 agosto : Parigi a tutti i costi [PRIMA TV] : Altra commedia francese in arrivo sulla Rai! Il film da vedere oggi, in prima tv nella serata di Ferragosto, è Parigi a tutti i costi, che ha come tema centrale il ritorno alle origini e le differenze culturali, fra comicità, situazioni paradossali e sentimento. film da vedere, 15 agosto: Parigi a tutti i costi, commedia francese in prima tv su Rai 3 Parigi a tutti i costi (Paris à tout prix) è il film consigliato di oggi, mercoledì 15 agosto, e ...

Il film da vedere martedì 14 agosto : Troppo napoletano - con Serena Rossi : Questa sera Rai 2 ci ripropone una simpaticissima commedia italiana ambientata a Napoli: il film da vedere oggi, martedì 14 agosto, si intitola Troppo napoletano e ha come protagonista uno “scugnizzo” di nome Ciro con i suoi primi problemi amorosi. film da vedere, 14 agosto: Troppo napoletano, commedia su Rai 2 con Serena Rossi e Gigi & Ross Troppo napoletano, il film suggerito per la vostra prima serata del 14 agosto, andrà in ...

Il film da vedere lunedì 13 agosto : Il commissario Claudius Zorn – L’innocenza tradita [PRIMA TV ASSOLUTA] : Come annunciato in un precedente articolo, da stasera parte su Canale 5, in anteprima assoluta, un ciclo di tv movie di genere poliziesco, appartenente alla collection tedesca Il commissario Claudius Zorn. Il film da vedere oggi, lunedì 13 agosto, primo dei quattro proposti da Mediaset, prende il titolo de L’innocenza tradita e vedrà Zorn immerso nel caso dell’omicidio di un adolescente, legato ad una terribile storia di abusi e ...

Steven Spielberg in 20 film da vedere - : Oggi, secondo Forbes, è ancora uno dei 500 uomini più ricchi del mondo. Il Daily Telegraph lo inserisce al 26esimo posto fra i 100 geni viventi e il 21 marzo scorso i nostri David di Donatello l'...

Il film da vedere domenica 12 agosto : Ride along 2 – Un poliziotto ancora in prova [PRIMA TV] : Ice Cube e Kevin Hart tornano nei panni di James Payton e Ben Barber in Ride along 2 – Un poliziotto ancora in prova, il film da vedere nella serata di domenica 12 agosto! Questa volta la “strana coppia” di poliziotti (che stanno per diventare cognati in quanto Ben sposerà a breve la sorella di James) sarà in missione a Miami per sgominare un traffico di droga. film da vedere, 12 agosto: Ride along 2 – Un poliziotto ...

Il film da vedere sabato 11 agosto : La mia bella famiglia italiana : Un ingegnere pugliese si è costruito una nuova vita in Germania: una telefonata improvvisa lo riporterà alla sua terra e ai suoi familiari, che non sente da vent’anni. La mia bella famiglia italiana, con Alessandro Preziosi, è il film da vedere oggi, 11 agosto, in prima serata su Rai 1. film da vedere, 11 agosto: La mia bella famiglia italiana, con Alessandro Preziosi Il drammatico La mia bella famiglia italiana è il film consigliato di ...

10 film cult anni ’80 da vedere assolutamente : Ci sono dei film cult anni ’80, che parlano di bambini e adolescenti, dell’amicizia e dell’amore come si possono vivere in quegli anni, che non solo noi ma anche i nostri figli e nipoti non possono non conoscere. Dei gioielli che tutti dobbiamo aver visto almeno una volta nella vita. I 10 titoli indimenticabili 1. “Stand by me-Ricordo di un’estate“, tratto dal racconto “The Body” di Stephen King. ...

Il film da vedere venerdì 10 agosto : Non sposate le mie figlie! : In onda questa sera su Rai 1 una delle commedie di maggior successo di sempre della Francia: il film da vedere venerdì 10 agosto si chiama Non sposate le mie figlie! ed è la divertente storia di due genitori alle prese coi matrimoni delle 4 figlie… tutte innamorate di uomini di etnia differente fra loro. film da vedere, 10 agosto: Non sposate le mie figlie!, commedia francese su Rai 1 Non sposate le mie figlie, film suggerito per la serata ...