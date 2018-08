Il crollo del ponte è una tragedia inaccettabile C' è l' impegno ad accertare la

crollo del ponte di Genova : anche Mediaset sospende gli spot. Funerali in diretta su Canale 5 : ponte Morandi di Genova anche Mediaset aderirà al lutto nazionale. Proprio come la Rai, la tv del Biscione ha scelto di non trasmettere spot per l’intera giornata di domani. Un cambio di programmazione, fanno sapere, per segnalare al pubblico in modo immediatamente percepibile il senso della giornata. Gli spot, infatti, saranno sostituiti da un cartello di cordoglio in ricordo delle vittime del Crollo. Come già fatto in precedenza ...