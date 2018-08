I vigili del fuoco | eroi normali «Quell’applauso straziante» - 43 morti|Chi

Escursionisti bloccati sul Monte Vettore : recuperati dai vigili del Fuoco : Sono stati recuperati, issati sull’elicottero Drago 52 dei Vigili del Fuoco e affidati alle cure del 118 a Montemonaco, i due 40enni anconetani, un uomo e una donna, rimasti ‘bloccati’ nel pomeriggio sul Monte Vettore al ritorno da un’escursione al Lago di Pilato. La donna, in particolare, avrebbe accusato un lieve malore dopo la lunga camminata, impedendo a entrambi di proseguire e rendendo necessario il soccorso dei ...

Escursionisti bloccati sul Vettore : in zona elicottero dei vigili del Fuoco : Due turisti, un uomo e una donna, si sono trovati in difficoltà durante un’escursione sul Monte Vettore vicino a Foce di Montemonaco a causa delle cattive condizioni atmosferiche nella zona. Gli Escursionisti, di cui non si conoscono al momento le condizioni fisiche, sono comunque riusciti ad allertare i Vigili del Fuoco una cui squadra, dal distaccamento di Amandola (Fermo), li sta raggiungendo per recuperarli. E un’operazione ...

Lungo applauso ai vigili del fuoco che rendono omaggio a vittime : Genova,, askanews, - Una rappresentanza dei vigili delfuoco che hanno partecipato ai soccorsi a Genova venuta a rendereomaggio alle vittime della tragedia del Ponte Morandi. Adaccoglierli un Lungo e ...

Ponte Morandi - i vigili del fuoco del nucleo Saf lavorano alla messa in sicurezza del viadotto. Il video dal drone : Sono terribili e spettacolari le immagini diffuse dai vigili del fuoco dal luogo della tragedia. Gli uomini del nucleo Saf sono sulla parte del viadotto rimasta in piedi per cercare di mettere in sicurezza l’area per evitare la caduta di calcinacci e oggetti. Le riprese sono state effettuate da un drone L'articolo Ponte Morandi, i vigili del fuoco del nucleo Saf lavorano alla messa in sicurezza del viadotto. Il video dal drone proviene da ...

Crollo Genova - Zaia saluta squadra veneta dei vigili del Fuoco : Roma, 18 ago., askanews, - 'Oggi è il giorno del lutto, il giorno del dolore incancellabile e dei tanti 'perché' di una tragedia ai quali, per rispetto di Genova e dell'Italia, dei genovesi e degli ...

Funerali Genova - vigili del fuoco acclamati come a New York l'11 settembre : Sono stati i Funerali del dolore immenso per le vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova, ma anche quelli degli applausi che hanno fatto da indicatore del sentimento della gente. E se c'è stata ...

Funerali di Stato. Bagnasco : «Genova ferita al cuore non si arrende». Applausi a Mattarella e al governo - fischi al Pd. Ovazione ai vigili del Fuoco : «Eroi» : GENOVA - Applausi ai Vigili del Fuoco, fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che hanno portato il loro...

Ponte Morandi - dalle macerie del viadotto spunta un furgone. Recuperato dai vigili del fuoco nella notte : I vigili del fuoco durante la notte hanno Recuperato i resti di un furgone coinvolto nel crollo del Ponte. Nel frattempo il bilancio delle vittime è salito a 41, dopo il ritrovamento della famiglia di tre persone che era inserita nella lista dei dispersi L'articolo Ponte Morandi, dalle macerie del viadotto spunta un furgone. Recuperato dai vigili del fuoco nella notte proviene da Il Fatto Quotidiano.

