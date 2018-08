I resti deI ponte sotto sequestro | l' ipotesi che si fa strada è la rottura di uno strallo

Genova - sotto sequestro i resti del ponte : via all'acquisizione dei documenti del contratto di servizio : Via al sequestro del ponte ancora in piedi ma anche via alle acquisizioni di documenti. Su ordine della procura di Genova la squadra mobile è andata presso la sede centrale della...

Roma. Operazione dei Carabinieri 2 arresti e 21 denunce : Continua l’attivita’ della task force messa in campo dai Carabinieri di Roma per contrastare l’abusivismo commerciale e le varie forme di degrado nelle zone di maggiore attrazione turistica della Capitale. I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, dell’8° Reggimento “Lazio” e della Compagnia Speciale di Roma sono entrati in azione anche nella giornata di Ferragosto arrestando 2 persone, denunciandone altre 21 ...

Roma - costretto a lasciare casa per le minacce dei Casamonica. Carabinieri gli restituiscono l’appartamento : Con minacce di morte lo avevano costretto ad abbandonare la sua casa popolare, ma oggi l’uomo ne ritorna in possesso. Riconsegnato al legittimo assegnatario un alloggio Ater in zona Pietralata, alla periferia di Roma, di cui si erano indebitamente appropriati appartenenti alla famiglia casamonica e sequestrato dai Carabinieri lo scorso luglio nel corso della maxi operazione “Gramigna”. Il direttore dell’Azienda ...

M5s - Di Battista : “Ho restituito tutto il mio assegno di fine mandato. Metà dei soldi donata ai terremotati” : “Ho restituito tutto il mio assegno di fine mandato, 43mila euro netti, la Metà li ho destinati a progetti a sostegno della lotta alla malnutrizione in Congo, destinandoli ad un’Ong che si chiama Amka Onlus. Poi dato che si parla poco di terremotati – si parla solo di immigrazione, basta, basta – ho deciso di destinare l’altra Metà alla Caritas di Rieti“. Lo ha annunciato Alessandro Di Battista in un video su ...

Mafia - le mani dei boss sugli appalti pubblici : 2 arresti a Messina - : I carabinieri di Taormina hanno fermato, con l'accusa di estorsione aggravata, due persone sospettate di aver tentato di imporre la protezione criminale al responsabile di una ditta vincitrice di un ...

“Dalla tv al carcere”. Arresti ‘ndràngheta : nella rete dei carabinieri il volto della televisione : Tra le 45 persone arrestate stamattina dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria contro le cosche di ‘ndrangheta Cacciola e Grasso di Rosarno c’è una criminologa, Angela Tibullo, di 36 anni, accusata di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, corruzione in atti giudiziari e intralcio alla giustizia. La criminologa, in particolare, grazie alla sua professione, riferiscono i carabinieri, “è risultata determinante ...

Guerra di Corea - gli Usa accolgono i resti deI loro soldati : Cinquantacinque custodie in metallo contenenti i resti dei corpi di soldati statunitensi uccisi, più di 60 anni, durante la Guerra di Corea del 1950-53 sono tornate in patria, dopo che la Corea del ...

I resti deI leader nazisti sepolti in Spagna saranno mandati in Bosnia? - : Il governo spagnolo vuole trasferire i resti del dittatore Francisco Franco nella sua città natale. Ora però vuole fare lo stesso con i leader nazisti balcanici rifugiatisi in Spagna dopo la sconfitta ...

GEMELLINE MORTE TRA LE BRACCIA DEI NONNI/ Grecia - i resti delle due bimbe scomparse tra le fiamme : I ricercatori hanno trovato le due GEMELLINE di 9 anni disperse da lunedì scorso, negli incendi che hanno devastato alcune regioni della Grecia, MORTE nelle BRACCIA dei NONNI(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 17:44:00 GMT)

Disgelo con Pyongyang - tornano i resti deI soldati Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incendi in Grecia - 86 morti : esaminati tutti i resti - oggi Consiglio dei ministri straordinario : “tutti i resti” delle “86 persone” morte negli Incendi in Grecia sono stati esaminati: lo ha reso noto il capo dello staff medico nell’obitorio di uno dei principali ospedali di Atene. Sul posto, ha rilevato l’inviato ANSA, continua il calvario dei parenti. Il premier greco, Alexis Tsipras, ha convocato per oggi pomeriggio un Consiglio dei ministri straordinario. Il governo ha reso noto di aver presentato ...

Milano : raid a mano armata in una carrozzeria - nove arresti deI carabinieri : Milano, 25 lug. (AdnKronos) - nove arresti dei carabinieri di Milano per il raid del 12 marzo scorso in una carrozzeria di Novate Milanese, in provincia di Milano. I reati contestati a sei italiani, un keniota, un rumeno e un peruviano sono rapina a mano armata, lesioni personali, sequestro di perso

Roma - blitz dei carabinieri a Tor Bella Monaca : 5 arresti : I carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno effettuato dei mirati controlli del territorio con perquisizioni personali e domiciliari alla ricerca di droga e armi, arrestando 5 persone. ...