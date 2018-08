GUINGAMP PSG Streaming video e diretta tv | figli d' arte contro Probabili formazioni

GUINGAMP Psg/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Guingamp Psg, Streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live . Seconda giornata nella Ligue 1, i parigini arrivano dal convincente 3-0 all'esordio(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 07:00:00 GMT)

Probabili Formazioni GUINGAMP-Psg - Ligue 1 giornata 2 18-08-2018 : Dopo la vittoria nell’esordio di Ligue 1 contro il Caen per 3-0, il Paris Saint Germain si appresta ad affrontare il Guingamp. Partita sulla carta abbastanza semplice per gli uomini di Touchel, che dovrà fare a meno di Cavani e Verratti per dei problemi fisici. Il Guingamp nell’esordio di campionato è uscita sconfitta per 2-1 contro il St.Etienne, la squadra è sembrata lenta e statica, con una manovra molto elaborata che non ...