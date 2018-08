Grande Fratello Vip 2018 Diego Abatantuono e Manila Nazzaro nel cast? Brutto colpo per

Grande Fratello Vip - l'incredibile fine di Chloe Ayling un anno dopo il sequestro choc a Milano : Versione smentita dagli stessi magistrati, ma oggi la bella Chloe è sbarcata nel mondo dello spettacolo: partecipa infatti al Grande Fratello Vip inglese, insieme a personaggi coma la diva di ...

Grande Fratello Vip 3 : Eleonora Giorgi nel cast. L’indiscrezione lanciata da un noto settimanale : Grande Fratello Vip 3 nel cast secondo le indiscrezioni lanciate dal settimanale Oggi anche l’attrice Eleonora Giorgi. Alberto Dandolo penna del settimanale ha lanciato questo scoop asserendo che l’attrice protagonista di molte pellicole di successo degli anni ottanta varcherà la Pota Rossa e sarà una delle concorrenti del GFVip 3. Eleonora Giorgi concorrente del Gf Vip 3? L’indiscrezione Una delle concorrenti di questa terza edizione del ...

Grande Fratello vip : nel cast Chloe Ayling - la ventenne modella rapita a Milano : Il suo nome è fra quelli di richiamo, come sottolineano i media del Regno, in un cast che quest'anno include fra gli altri l'attrice Kirstie Alley, star hollywoodiana 67enne un pò in declino a cui fin ...

Grande Fratello Vip 2018 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Lavori in corso per la prossima edizione del reality show di Canale 5, in onda in autunno. Ecco tutte le indiscrezioni in...

Fabrizio Corona contro il Grande Fratello Vip : «Mandateci Le Donatella e Monte. Trovatevi un lavoro serio» : Qualche tempo fa si era parlato di un?incursione di Fabrizio Corona all?interno della casa del Grande Fratello Vip per riconquistare la sua ex, Silvia Provvedi, che insieme alla sorella...

Grande Fratello Vip 3 - Claudio Sona concorrente? : Solo qualche giorno fa vi avevamo detto che Claudio Sona, il primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne, sarebbe stato escluso dal cast del Grande Fratello Vip, in partenza a settembre su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, in quanto la sua perSonalità sarebbe stata ritenuta ben lontana dallo stereotipo dell'omosessuale visto in tv.A denunciare l'esclusione del ragazzo era stato Davide Maggio, agente di Claudio e blogger di ...

