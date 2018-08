Gol Milik | il Napoli inventa calcio | rete incredibile contro la Lazio VIDEO

calcioweb.eu

: È evidente. Dopo il primo gol Milik aveva la faccia 'Hey ragazzi ho segnato!' dopo il secondo la faccia era 'E vafammocc a soret!' - annatrieste : È evidente. Dopo il primo gol Milik aveva la faccia 'Hey ragazzi ho segnato!' dopo il secondo la faccia era 'E vafammocc a soret!' - SkySport : ???? Serie ?? 1^ giornata ?? #LazioNapoli 1-1 all'intervallo ? #Immobile (24') ? #Milik (48’) Tutti gli aggiornament… - ateneodance : RT @RobertoRenga: #Dazn mi ha permesso intanto di vedere il gol di Immobile, un'anguilla tra difensori del Napoli. E di ammirare poi la bel… -

(Di sabato 18 agosto 2018) Gol– Si sta giocando il secondo match valido per il campionato di Serie A, dopo la vittoria sofferta della Juventusil Chievo, in campoe cheche regalano gol ed emozioni. La squadra di Inzaghi in vantaggio con un gran gol di Immobile, poi reazione della squadra di Ancelotti. Gol annullato a, poi il polacco firma il pareggio, azione fantastica con Insigne e Callejon. GolGooool #before HT #1-1 #ForzaSempre pic.twitter.com/TxiqPimyTn — Marktiell' (@manganiellomark) 18 agosto 2018