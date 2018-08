Gli ultrà della Lazio non vogliono donne nelle prime 10 file della curva

Crollo Genova - Gli ultrà Sampdoria : domenica non si deve giocare : Genova, 16 ago., askanews, - 'In queste ora di angoscia che seguono l'ennesimo disastro che colpisce al cuore Genova con le numerose vittime già accertate e quelle che potrebbero ancora aggiungersi ...

Crollo Genova - Gli ultrà : "Niente trasferta col Milan - piangiamo chi non c'è più" : "La nostra città è in lutto e per dignità, rispetto e dolore, la tifoseria del Genoa non assisterà alla partita prevista...

Crollo del ponte - Gli ultrà del Genoa : 'Domenica non saremo allo stadio' : Genova - Gli ultrà del Genoa chiedono che domenica a San Siro non si giochi il match previsto con il Milan dopo la tragedia di ponte Morandi e annunciano che loro in ogni caso non ci saranno. In una ...

Washington - a un anno daGli scontri di Charlottesville la marcia dell’ultradestra è un flop : si presentano solo in venti : Poche decine di militanti di estrema destra da una parte. Centinaia di contro-manifestanti antirazzisti dall’altra. A separarli, un enorme schieramento di polizia con tanto di barricate. A Washington è andato in scena l’atteso e temuto raduno dell’ultradestra a un anno dagli scontri di Charlottesville che costarono la vita a un’attivista antifascista. La polizia della capitale ha blindato la città e creato un cordone di ...

La Notte deGli Ipogei : le dimore ultraterrene dei principi della daunia vi aspettano : Ilenia Pontino Visite: 16 Articoli correlati: Unesco Al via in Puglia il progetto che… Le ceramiche di tutto il mondo si danno appuntamento… ART CO Lecce è lieta di presentare la mostra&...

Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra iniziano a ricevere le patch di sicurezza di luGlio 2018 : Sony Xperia XA2 e Sony Xperia XA2 Ultra iniziano ad aggiornarsi ricevendo le patch di sicurezza di luglio 2018. L'articolo Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra iniziano a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018 proviene da TuttoAndroid.

La maglietta di Salvini che piace aGli ultrà di destra - : "Offence best defence": offendere è la migliore difesa, è la scritta sulla t-shirt del vicepremier e venduta da Supporter boutique, sito specializzato in abbigliamento per tifoserie. Tra i prodotti in ...

Salvini e quella foto con la maglietta deGli ultrà di estrema destra : Prima il giubbotto d'ordinanza di CasaPound Italia sfoggiato in tribuna d'onore allo stadio Olimpico, adesso la t-shirt di una linea ultrà di estrema destra: 'Offence best defence'. Matteo Salvini ...

Napoli - striscioni deGli ultrà per contestare il mercato di De Laurentiis : Dura contestazione dei tifosi della Curva A nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Oggi, in diversi punti della città, sono apparsi grandi striscioni con pesanti insulti e ...

Il calcio estivo dà alla testa : ultras con spranghe tra le famiGlie : Panico attorno al campo sportivo di Moena , in Trentino, prima dell'amichevole tra Fiorentina e Venezia . Nel pre-partita, attorno al terreno di gioco si sono registrati attimi di tensione tra gli ...

Fumogeni - pugni - selfie e spintoni : con la caduta di Nibali al Tour de France anche nel ciclismo scoppia l’allarme “tifoseria” come Gli ultras del calcio : La caduta di Nibali al Tour de France provocata da un tifoso e l’allarme “tifoseria” anche nel ciclismo, proprio come gli ultras del calcio Per l’incidente sulle strade del Tour che ieri ha coinvolto, e poi costretto al ritiro, Vincenzo Nibali, il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni e’ sicuro: “non hanno colpa agli organizzatori. Se anche mettessimo km e km in piu’ di transenne – ...

Aggredito daGli ultra della Roma - Sean Cox è uscito dal coma : Sean Cox è uscito dal coma dopo tre mesi dall’aggressione da parte dei tifosi Romanisti prima di Liverpool-Roma Sono passati tre mesi dai terribili scontri trai tifosi della Roma e quelli del Liverpool ad Anfield. Lo scorso 24 aprile rimarrà di certo tra i ricordi indelebili di Sean Cox e tutta la sua famiglia: il tifoso dei Reds è stato brutalmente Aggredito tanto da essere stato ricoverato in coma indotto per aver perso troppo ...

Milan - aumenta la distanza tra Fassone e Mirabelli. E Gli ultrà si schierano con il ds : MilanO - Conclusa la gestione di Yonghong Li, è iniziato il riposizionamento della dirigenza rossonera nei confronti della nuova proprietà rappresentata dal fondo Elliott. È ormai evidente che, in ...

Buffon già re di Parigi : accende un fumogeno e fa festa con Gli ultras : E di essere ancora, nonostante i 40 anni, il numero 1 al mondo. A non avere dubbi sul fatto che l'ex juventino sia il più forte di tutti sono gli ultras Parigini, che hanno riservato all'ex portiere ...