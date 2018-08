Ginnastica ritmica | World Challenge Cup 2018 | Italia strepitosa a Minsk! Le Farfalle

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia in testa a metà gara - Farfalle scatenate a Minsk : Ottimo inizio per l’Italia impegnata nella penultima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. A Minsk (Bielorussia) le Farfalle hanno confezionato un meraviglioso esercizio con i cinque cerchi ottenendo un eccellente 23.050 e issandosi così al primo posto nella classifica del concorso generale con addirittura un punto di vantaggio sulla Russia. Le ragazze di Emanuela Maccarani sono state praticamente perfette e ...

Ginnastica ritmica - l’Italia vince il pre-Mondiale di Chieti. Le Farfalle battono Ucraina e Germania : Mancano due mesi ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica, prima competizione qualificante alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma al Palatricalle di Chieti è già andato in scena un incontro internazionale in preparazione alla rassegna iridata dei piccoli attrezzi. L’Italia ha affrontato Ucraina e Germania imponendosi senza alcun problema con un perentorio 45.100. Le vicecampionesse d’Europa nel concorso generale si sono dimostrate in grande ...

A Chieti il pre mondiale Italia-Ucraina-Germania di Ginnastica ritmica : previste migliaia di persone : ... nel corso di una conferenza stampa, dal Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, dall' Assessore allo Sport, Antonio Viola, dalla Presidente della Commissione Turismo, Sport e Cultura, Maura Micomonaco,...

Sport - sabato triangolare amichevole premondiale di Ginnastica ritmica a Chieti : Questa mattina, a Pescara, in Regione, la conferenza stampa di presentazione dell'evento alla quale hanno partecipato l'assessore allo Sport, Silvio Paolucci, la presidente dell'ASD Armonia d'Abruzzo,...

Ginnastica ritmica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Alex Agiurgiuculese in trionfo - oro per l’Italia! Sfuma la doppietta con Baldassarri : Alexandra Agiurgiuculese regala un altro oro all’Italia ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. La 17enne di origini rumene si è imposta con autorevolezza nel concorso generale individuale di Ginnastica ritmica, confermando tutti i favori del pronostico dopo essersi già affermata nel turno di qualifica. L’azzurra, tesserata per l’Udinese, ha festeggiato ...

Ginnastica ritmica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia show in qualifica - Agiurgiuculese e Baldassarri davanti a tutte : Dominio totale delle Italiane nelle qualificazioni di Ginnastica ritmica ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le azzurre sono risultate incontenibili e hanno confezionato una doppietta stellare: Alexandra Agiurgiuculese (71.400) e Milena Baldassarri (68.850) domani partiranno con tutti i favori del pronostico per conquistare oro e argento nel concorso generale. Le nostre due portacolori sono sembrate decisamente di un’altra categoria rispetto ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 29 giugno. ORO CAMBONI e argento Zennaro e Tartaglini nella vela - tre azzurre tra le prime quattro in Ginnastica ritmica! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Ginnastica in Festa 2018 - presenti a Rimini anche le farfalle azzurre della ritmica : Prenderanno parte al’evento anche le stelle azzurre di Ginnastica Aerobica, Acrobatica e Trampolino Elastico Il programma di Ginnastica in Festa 2018 diventa sempre più spettacolare. All’evento che porterà dal 22 giugno all’1 luglio, alla Fiera di Rimini, 10 giorni di gare, esibizioni e divertimento, prenderanno parte anche le stelle azzurre di Ginnastica Aerobica, Acrobatica e Trampolino Elastico, pronti a stupire tutti con le ...