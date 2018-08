: #UltimOra Ponte crollato a #Genova, il presidente della Camera Roberto #Fico: Chiedo scusa a nome dello Stato. Il n… - SkyTG24 : #UltimOra Ponte crollato a #Genova, il presidente della Camera Roberto #Fico: Chiedo scusa a nome dello Stato. Il n… - Roberto_Fico : Un pensiero a tutte le persone coinvolte nella tragedia di #Genova, e un grazie ai soccorritori che stanno facendo… - Roberto_Fico : Quello che è successo a #Genova non è accettabile né sopportabile. -

"Oggi i familiari delle vittime ci hanno dato un grande insegnamento e, anche se non è mia colpa, adelloper quello che può non aver fatto negli ultimi anni. Le scuse sono sempre una parola importante", ha detto il presidente della Camera,, dopo i funerali aper le vittime del crollo del Ponte Morandi. Al termine della cerimonia religiosa, la presidente del Senato,Casellati,si è recata sul luogo del crollo per ringraziare personalmente i soccorritori.(Di sabato 18 agosto 2018)